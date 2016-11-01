پرواز آزمایشی هواپیمای فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپیس، شرکت ویرجین گلکتیک که در رأس آن ریچارد برانسون ثروتمند و ماجراجو قرار دارد دو روز دیگر یعنی پنجشنبه نسل جدید هواپیمای فضایی خود را راهی آسمان می کند.

دو سال پیش نسل اول هواپیمای فضایی این شرکت در حین پرواز آزمایشی دچار نقص فنی شد که در پی آن یکی از دو خلبانش کشته شد.

این هواپیمای فضایی VSS Unity نام دارد و اگرچه چند هفته پیش هم از زمین برخاسته بود اما در آن پرواز به سیستم بالابرنده خود یعنی WhiteKnightTwo متصل بود اما حالا قرار است پرواز مستقلی انجام دهد.

خلبان این پرواز به خبرنگاران گفت: همه چیز برای یک پرواز خوب آماده است.

ویرجین گلکتیک همچنین از برنامه های خود برای نصب موتور راکتی هیبریدی بر روی این هواپیمای فضایی خبر داده است.

این شرکت برنامه های زیادی برای اعزام گردشگران فضایی به مدار زمین دارد. علاقمندان می تواند با پرداخت ۲۰۰ هزار دلار این سفر هیجان انگیز را تجربه کنند.