کسب استانداردهای جهانی زمینه ساز توسعه صادرات است

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کسب استاندارد های جهانی زمینه ساز توسعه صادرات محصولات تولیدی استان چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: واحدهای صنعتی برای بهره گیری از بازارهای بین المللی باید در مسیر کسب استاندارد های جهانی گام بردارند.

وی گفت: افزایش اشتغال در پی توسعه صادرات در این استان ایجاد می شود که باید با توسعه صادرات زمینه افزایش تولید واحدهای صنعتی را فراهم کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی این استان استانداردهای مختلف جهانی را کسب کردند و زمینه فروش محصولات خود را در کشور های مختلف از جمله عراق فراهم کرده اند.

وی گفت: کسب استانداردهای جهانی نقش مهی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دارد که مدیران واحدهای صنعتی برای کسب استانداردهای جهانی تلاش کنند.