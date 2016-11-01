هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک کنسولی ایران و قزاقستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین اجلاس مشترک کنسولی وزارتخانه های خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد.

این اجلاس با حضور نمایندگان بخش های کنسولی وزارت امور خارجه؛ نیروهای انتظامی و مراجع قضایی دو کشور و به ریاست حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و امورایرانیان وزارت خارجه کشورمان و «تولی بردی» معاون اول وزیر امورخارجه جمهوری قزاقستان برگزار می شود.

تسهیل فعالیت های نمایندگی های سیاسی و کنسولی دوکشور، حمایت های حقوقی و قضائی از اتباع دوکشور، تسهیل صدور روادید برای اتباع بویژه سرمایه گذاران، بازرگانان، کارآفرینان، رانندگان و گردشگران، افزایش همکاری های حقوقی و قضائی، مبارزه با تروریسم، جنایات سازمان یافته، قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان از جمله موضوعات در دستور کار این نشست می باشد.

قشقاوی قراراست علاوه بر برگزاری نشست مشترک کنسولی با مقامات سیاسی و پارلمانی قزاقستان نیز دیدارهایی داشته باشد.

همچنین دیدار با ایرانیان مقیم قزاقستان از دیگر برنامه های سفر معاون وزیر امورخارجه می باشد.