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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۸:۳۹

با حضور قشقاوی در آستانه؛

هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک کنسولی ایران و قزاقستان برگزار شد

هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک کنسولی ایران و قزاقستان برگزار شد

هفتمین اجلاس مشترک کنسولی وزارتخانه های خارجه ایران و قزاقستان با حضور نمایندگان بخش های کنسولی دو طرف به ریاست حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در آستانه قزاقستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین اجلاس مشترک کنسولی وزارتخانه های خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد.

این اجلاس با حضور نمایندگان بخش های کنسولی وزارت امور خارجه؛ نیروهای انتظامی و مراجع قضایی دو کشور و به ریاست حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و امورایرانیان وزارت خارجه کشورمان و «تولی بردی» معاون اول وزیر امورخارجه جمهوری قزاقستان برگزار  می شود.

تسهیل فعالیت های نمایندگی های سیاسی و کنسولی دوکشور، حمایت های حقوقی و قضائی از اتباع دوکشور، تسهیل صدور روادید برای اتباع بویژه سرمایه گذاران، بازرگانان، کارآفرینان، رانندگان و گردشگران، افزایش همکاری های حقوقی و قضائی، مبارزه با تروریسم، جنایات سازمان یافته، قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان از جمله موضوعات در دستور کار این نشست می باشد.

 قشقاوی قراراست علاوه بر برگزاری نشست مشترک کنسولی با مقامات سیاسی و پارلمانی قزاقستان نیز دیدارهایی داشته باشد.

همچنین دیدار با ایرانیان مقیم قزاقستان از دیگر برنامه های سفر معاون وزیر امورخارجه می باشد.

کد مطلب 3811814
محمد مهدی ملکی

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