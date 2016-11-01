به گزارش خبرنگار مهر، سید اسکندر صیدایی شامگاه دوشنبه در ستاد هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ استان همدان با بیان اینکه انجام سرشماری اینترنتی نیاز به هم‌افزایی ملی داشت و مسئولان با همکاری در این زمنیه اقدام کردند، گفت: بخش دولتی و خصوصی به آمار و اطلاعات دقیق نیاز دارد.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان همدان بابیان اینکه آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق سرشماری جمع آوری می‌شود، گفت: سرشماری در این دوره طی دو مرحله اینترنتی و حضوری انجام شد و برای نخستین بار سرشماری اینترنتی در کشور و استان همدان به انجام رسید.

صیدایی بابیان اینکه مرکز آمار ایران، استان‌های کشور را تقسیم‌بندی کرده و با توجه به ضریب نفوذ اینترنت انتظارات عنوان شد به طوری که انتظار از شهرهای بزرگ بیشتر بود، عنوان کرد: میانگین مشارکت سرشماری اینترنتی در شهرهای بزرگ از متوسط کشور پایین‌تر بود.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان همدان بابیان اینکه ۱۳۷ هزار و ۲۹۷ خانواده در استان همدان به‌صورت اینترنتی سرشماری شدند که جمعیتی حدود ۴۲۶ هزار نفر را شامل می‌شود، گفت: درحال حاضر نیز ۷۰۰ مامور در استان همدان سرشماری حضوری را انجام می‌دهند.

وی بابیان اینکه ۱۲۰۰ نفر مأموران سرشماری را پشتیبانی می‌کنند، گفت: درراستای اطلاع رسانی ۱۷ هزار و ۶۰۰ پوستر در استان همدان نصب‌ و ۱۲ هزار کارت همیاری تبلیغات سرشماری توزیع‌ شده است.

صیدایی با بیان اینکه طبق آخرین آمار تا صبح روز دهم آبان ماه مأموران سرشماری حضوری به ۳۵۳ هزار و ۷۵۸ مکان مراجعه کرده‌اند، ادامه داد: طی این اقدام ۲۲۵ هزار و ۸۸۳ خانوار فهرست برداری شده اند.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان همدان با بیان اینکه فرایند سرشماری بسیار ظریف و حساس است، ادامه داد: هر مامور سرشماری در استان همدان روزانه باید ۴۰ خانوار را پوشش دهد.

وی بهنگام‌سازی نقشه‌های شهری و روستایی و آبادی بلوکه، تهیه فایل جغرافیای مورد نیاز برای سرشماری، اجرای عملیات اتصال کد پستی به نقشه‌های آماری شهری و تطبیق محدوده جغرافیایی و بازسازی اطلاعات سرشماری ۹۵ در بلوک و آبادی را از جمله فعالیت‌های انجام‌شده در سرشماری نفوس و مسکن استان همدان عنوان کرد.