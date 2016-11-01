پیشنهاد فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۶ برزیل، «انور گدویف» روس بارها به دلیل آسیب دیدگی از استراحت پزشکی استفاده کرد به طوری که این موضوع باعث شد تا فینال این وزن حدود ۳۰ دقیقه طول بکشد.

با توجه به اینکه ممکن است در رقابت‌های پیش رو باز هم این اتفاق تکرار شود، فدراسیون کشتی طی نامه ای به نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی ، پیشنهاداتی را ارائه داد که به شرح زیر است:

«با عنایت به اینکه این موضوع بطور حتم در سایر رقابت های بین المللی نیز به دلیل آسیب دیدگی های متعدد و رایج در مبارزات کشتی در دنیا تکرار خواهد شد و تاثیرات منفی بر عملکرد فنی مسابقه، تحلیل بینندگان مسابقه از قضاوت منصفانه داوری، عدم توجهات اقتصادی لازم به لحاظ طولانی شدن غیر منطقی زمان پخش مسابقات از نظر اسپانسرینگ، کاهش جذابیت مسابقه برای علاقمندان و بینندگان و ... بهمراه خواهد داشت، پیشنهاد می شود موضوع تعیین محدوده زمانی مشخصی برای مداوای کشتی گیر آسیب دیده به هنگام مبارزه در یک کشتی که البته با تشخیص و حضور پزشک مسابقات نیز صورت خواهد گرفت در دستور کار کمیته داوران و در صورت لزوم سایر مراجع مربوطه در اتحادیه جهانی کشتی قرار گیرد.

پیشنهاد فدراسیون کشتی ایران تعیین ۳ دقیقه بعنوان سقف مداوا کشتی گیر آسیب دیده توام با خونریزی در هنگام مسابقه و دو دقیقه برای سقف مداوای کشتی گیر آسیب دیده بدون جراحت و خونریزی می باشد که البته قطعا باید به تشخیص پزشک مسابقات و با حضور پزشک ذیربط انجام شود. در صورتی که کشتی گیر آسیب دیده بیش از زمان مذکور به هردلیل نیاز به استراحت و مداوای موقت بر روی تشک در حین انجام مسابقه را داشته باشد با تشخیص پزشک، دستور رییس تشک واعلام داور از ادامه رقابت باز خواهد ماند. به نظر می رسد می توان فضای مشخصی را برای انجام این موضوع بر روی اسکوربرد نیز مشخص نمود.»