دورخیز آزادکاران نامدار مازنی برای کسب قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد بزرگسالان مازندران به عنوان اصلی ترین مدعی قهرمانی در کشور بزودی به اردوی آماده سازی خواهد رفت تا بتواند ضمن تکرار موفقیت های قبلی، برخی از ستاره های استان را نیز دوباره به جمع مدعیان تیم ملی ملحق کند.

بر این اساس مازنی ها با دعوت از برترین آزادکاران خود برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور در فکر برگزاری تمرینات ویژه و متمرکزی هستند که روز پنجشنبه هفته جاری در شهرستان آمل آغاز خواهد کرد.

مسئولان هیات کشتی استان مازندران اعلام کردند پس از برگزاری رقابت‌های قهرمانی استان، تیم منتخب خود را با تمام قوا به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام می کنند تا عنوان نخست را از آن خود کنند.

یکی از نکات قابل توجه در اردوی مذکور، دعوت از مهدی تقوی، سعید داداش پور و عباس طحان برای شرکت در تمرینات متمرکز است.

بر این اساس اسامی اردونشینان تیم مازندران به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری، حمید خلیلی و مهران رضا زاده

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی، عباس دباغی و فرزاد عموزاد

۶۵کیلوگرم: مهدی یگانه جعفری، مسعود اسماعیل پور و رضا عبدالله پور

۷۰ کیلوگرم: مهدی تقوی، مرتضی گودرزی وسعید داداش پور

۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی، امید حسن تبار و ایمان رحمانی زاده

۸۶ کیلوگرم: مجتبی گلیج، جواد ابراهیمی و رضا مظفری

۹۷ کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر، عباس طحان و حسین رمضانیان

۱۲۵کیلوگرم: جابر صادق زاده، رضا موسوی و جعفر شمس ناتری

سرمربی: مصطفی میرعمادیان

مربیان: محمود حسن نیا، جانعلی خسرو نژاد و علی خدایی