اسلام آباد نباید در مذاکرات صلح افغانستان در حاشیه قرار بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، دولت پاکستان به رهبران ارشد گروه طالبان هشدار داده است که این گروه نمی تواند به طور مستقل وارد گفتگوهای صلح با دولت افغانستان شده و دولت پاکستان در این موضوع نادید گرفته شود.

گفته می شود که این هشدار در حالی به رهبران طالبان داده شده است که چندی پیش یک هیئت از گروه طالبان برای رایزنی با مقامات پاکستانی درباره صلح افغانستان از قطر وارد اسلام آباد شده بود.

دو نفر از رهبران ارشد گروه طالبان در این باره گفته اند: پاکستان نگران تماس‌های پنهانی شماری از رهبران طالبان با دولت افغانستان است و احساس می کند در مذاکرات صلح کنار گذاشته شده است.

مقامات پاکستانی به سران طالبان هشدار داده اند: یا سران طالبان، اسلام آباد را در جریان تماس خود با دولت افغانستان قرار دهند یا همراه با خانواده های خود از پاکستان خارج شوند.

گفتنی است که چندی پیش «سرتاج عزیز» مشاور روابط خارجی نخست وزیر پاکستان تایید کرد که نمایندگان طالبان برای بحث در مورد مذاکرات اخیر که بین نمایندگان طالبان و مقامات افغانستان در قطر انجام شده، به پاکستان آمده بودند.

پیشتر گزارش شده بود که «محمد معصوم استانکزی» رئیس امنیت ملی افغانستان و شماری از نمایندگان گروه طالبان مخفیانه در قطر با هم دیدار کرده اند.

طالبان پس از دیدار با مقامات افغانستان؛ هیئتی را به پاکستان فرستاد که گفته می شود هدف آن رایزنی با مقامات پاکستانی درباره صلح با دولت افغانستان بوده است.

طالبان اعلام کرده بودند: نمایندگان این گروه به خاطر بحث در مورد بازداشت شماری از رهبران طالبان در پاکستان و احتمال تعطیلی مدراس دینی مهاجران افغانستانی در ایالت بلوچستان، به پاکستان سفر کرده بودند.

تاکنون مقامات پاکستانی درباره اظهارت رهبران طالبان و هشداری که به این گروه درباره مذاکرات صلح افغانستان داده شده ابراز نظری نکرده است.