۱۳۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح سرشماری در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا شامگاه دوشنبه در حاشیه ستاد هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ استان همدان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میانگین اجرای طرح سرشماری در کشور ۳۳.۰۶ درصد است، گفت: استان‌های خراسان جنوبی، لرستان، فارس، گلستان، ایلام و کردستان از هدفی که برایشان مشخص شده جلوتر هستند.

وی با بیان اینکه همدان یک تا دو درصد از هدف تعیین شده برای آن عقب تر است اما نگرانی در این زمینه وجود ندارد، گفت: مردم باید با مأموران همکاری بیشتری داشته باشند.

پارسا با بیان اینکه براساس پیش بینی ها سرشماری حضوری تا پیش از موعد مشخص به پایان خواهد رسید، یادآور شد: زمان پایان سرشماری ۲۸ آبان ماه تعیین شده و سرشماری تا قبل از رسیدن به این تاریخ به پایان خواهد رسید.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به خطای موجود در اطلاعات وارد شده از سوی مردم در سرشماری اینترنتی عنوان کرد: برخی آدرس منزل و یا سکونتگاه دوم خود را به عنوان محل سکونت اصلی قید کرده اند که این خطا از سوی مأموران آمارگیر رفع می شود.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح سرشماری در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: قسمت عمده این اعتبار به دستمزد مأموران آمارگیر و نیروهای سرشماری اختصاص دارد.

پارسا در ادامه یادآور شد: آمار سرشماری در بخش های جمعیت، ساختار جنسیتی، سنی، جابجایی جمعیتی و مهاجرت، سواد، اشتغال، دفترچه بیمه و مسکن جمع آوری می شود و اطلاعات به دست آمده پایه دیگر آمار به شمار می رود.

امیدعلی پارسا با بیان اینکه آمار افراد بی خانمان نیز در سرشماری ثبت خواهد شد، گفت: مأمور سرشماری حتی به افراد کارتن خواب نیز مراجعه می کنند و این افراد نیز در سرشماری لحاظ می شوند.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین عنوان کرد: در مجموع خروجی سرشماری فهرست تمام ایرانیان و منازل مسکونی، بستری را فراهم می کند که اقدامات بعدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت علمی انجام شود.

پارسا یادآور شد: نتایج سرشماری تا سه ماه آینده به استانها اعلام و نتایج تفضیلی مردادماه سال آینده ارائه خواهد شد.