به گزارش خبرگزاری مهر، رییس مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و رییس نهمین کنگره تازه های باروری و ناباروری و اولین کنگره ناباروری مردان گفت: کنگره باروری و ناباروری به مدت ۹ سال است با موضوعات بهداشت باروری برگزار می شود و موضوع بسیار مهمی است که به جمعیت کشور متصل است.

سید جلال حسینی در ادامه گفت: بهداشت باروری از یک طرف دیگر هم به فرزند سالم خانواده سالم وصل است و امسال به دلیل پر اهمیت بودن، به دو مبحث جمعیت و جمعیت سالم پرداخته ایم.

این فلوشیپ تخصصی ارولوژی ترمیمی تاکید کرد: علت اینکه امسال به مبحث جمعیت ناباروی مردان پرداخته ایم این است که بحث باروری جزء سیاست های کشوری قرار گرفته و از دیدگاه های مختلف مردمی، علمی و اجتماعی مطرح است.

دکتر حسینی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما هنوز یک نگاه سنتی وجود دارد و همیشه تقصیر ناباروری برگردن خانم ها انداخته می شود در صورتی که ناباروری در زوجین ۵۰ در ۵۰ است. و ما باید این نگرش به سمت خانم ها را اصلاح کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه افزود: محور اصلی ما در کنگره نهم بحث ناباروری مردان خواهد بود و در بخش جمعیت هم سعی کرده ایم از صاحب نظران کشورهای همسایه دعوت به حضور کنیم.

حسینی گفت: بیماری های سیستمیک مانند دیابت، نکوس، رماتیسم و... نقش بسیار مهمی در ناباروری مردان دارند.

وی افزود: موضوع دیگر بحث شیوع انواع سرطان ها است که طی سال های اخیر بسیار افزایش چشمگیری را داشته است و برای درمان اکثرا تحت درمان های شیمیایی و رادیوتراپی قرار می گیرند که باعث ناباروری می شود و در نتیجه باید برای حفظ باروری از فریز کردن تخمک و اسپرم استفاده کرد که در آینده بتوان صاحب فرزند شد.

وی در ادامه گفت: یکی دیگر از بحث های مهم در این همایش ملاحظات اخلاقی-اجتماعی است که زوج نابارور بخصوص مرد نابارور است که چه دیدگاهی به ناباروری دارد و ما باید به چه افرادی اجازه دهیم که برای فرزنداوری اقدام کنند. همچنین حاملگی هایی است که منجر به سقط جنین می شود و نقش اقایان در این میان چیست خواهد بود.

رییس مرکز تحقیقات بهداشت باروری تاکید کرد: بیش از ۹۰ درصد ناباروری ها قابل درمان هستند، یکسری از درمانها در مراحل اولیه بدون دارو بوده و یکسری با داروهای ساده و سری دیگر با جراحی و نهایتا تنها حدود ۳۰ درصد آنها با روش های ART قابل درمان هستند.

وی در پایان گفت: در درمان ناباروری تنها ۵ درصد از زوجین هستند که هیچ کاری نمی توان برایشان انجام داد و برای آنها هم اهدا گزینه مناسبی است و به جرات می توان گفت؛ ناباروری ۱۰۰ درصد قابل فرزندآوری است.

وی گفت: این کنگره دارای ١٥ امتیاز بازآموزی مداوم برای متخصصان اورولوژی. زنان و زایمان، پزشکان عمومی و.... است، همچنین هزینه ثبت نام در کنگره فوق بر اساس سامانه مداوم بوده و هزینه ثبت نام جهت متخصصان اورولوژی با ٥٠درصد تخفیف منظور شده است.

اولین کنگره ناباروری مردان در تاریخ ٢٦ لغایت ٢٨ آبان در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی با حضور سخنرانان مدعو داخلی و خارجی برگزار می شود.