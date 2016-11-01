داعش مسئولیت حمله انتحاری «پچیراگام» را به عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رادیو آزادی»، گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به جلسه بزرگان قومی در پچیراگام واقع در شهر «جلال آباد» در ولایت «ننگرهار» افغانستان را به عهده گرفت.

«عطالله خوگیانی» سخنگوی ولایت ننگرهار اعلام کرد که در این حمله شش نفر کشته و شش تن دیگر زخمی شدند اما گروه داعش مدعی شد که در حمله روز گذشته ۱۵ نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی شده اند.

لازم به ذکر است که ولایت ننگرهار از جمله ولایت های ناآرام افغانستان است که همواره صحنه درگیری نیروهای امنیتی این کشور با گروه های مخالف از جمله طالبان و داعش بوده است.