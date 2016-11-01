کاروان اربعین حسینی نایب الزیاره شهدای گلستان می شوند

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه صفر، به خبرنگار مهر اظهار کرد: طرحی آماده شده و در این طرح قرار براین شده تا هریک از زائرینی که برای عزاداری به کربلای معلا و یا مشهد مقدس می روند نایب الزیاره یکی از شهدای استان باشند.

عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان، گفت: در پیشگاه ملت ایران ماه صفر، ماه عزاداری است و یکی از دلایلش ادامه اسارت کاروان امام حسین (ع) در این ماه به دست یزید بوده که شرایط سختی را برایشان به وجود آورد.

وی افزود: پایان ماه صفر مصادف با اربعین امام حسین (ع)، رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) است که مردم ما به عزاداری در این روزها می پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مردم با تشکیل جلسات عزاداری خانگی در این ایام هم ارادت خود را به اهل بیت نشان دادند و هم دربحث محرم از قیام امام حسین (ع) پرچم داری کردند.

حجت الاسلام ولی نژاد تصریح کرد: در استان گلستان اجلاسیه چهار هزار شهید این استان در ماه آذر برگزار می شود و بسیاری از یادواره شهدا در ماه صفر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در ماه صفر عزاداری متفاوتی نسبت به محرم برگزار می شود، افزود: از روز اربعین تا روز آخر ماه صفر موج جدید عزاداری ها آغاز می شود که بخش عظیم آن برگزاری مراسم عزاداری متمرکز در شهرها و بخش دیگر اعزام عزاداران به مشهد مقدس است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: علاوه بر هیئت های مذهبی، بخشی از هم استانی ها هم با پیاده روی به سمت کربلا برای برگزاری اربعین حسینی می روند و بخشی دیگر به سمت مشهد مقدس (ع) اعزام می شوند.