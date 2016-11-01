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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۹:۴۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

کاروان اربعین حسینی نایب الزیاره شهدای گلستان می شوند

کاروان اربعین حسینی نایب الزیاره شهدای گلستان می شوند

گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: طرحی آماده شده و در این طرح هریک از زائرینی که برای عزاداری به کربلا و یا مشهد مقدس می روند نایب الزیاره یکی از شهدای استان گلستان باشند.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه صفر، به خبرنگار مهر اظهار کرد: طرحی آماده شده و در این طرح قرار براین شده تا هریک از زائرینی که برای عزاداری به کربلای معلا و یا مشهد مقدس می روند نایب الزیاره یکی از شهدای استان باشند.

عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان، گفت: در پیشگاه ملت ایران ماه صفر، ماه عزاداری است و یکی از دلایلش ادامه اسارت کاروان امام حسین (ع) در این ماه به دست یزید بوده که شرایط سختی را برایشان به وجود آورد.

وی افزود: پایان ماه صفر مصادف با اربعین امام حسین (ع)، رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) است که مردم ما به عزاداری در این روزها می پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مردم با تشکیل جلسات عزاداری خانگی در این ایام هم ارادت خود را به اهل بیت نشان دادند و هم دربحث محرم از قیام امام حسین (ع) پرچم داری کردند.

حجت الاسلام ولی نژاد تصریح کرد: در استان گلستان اجلاسیه چهار هزار شهید این استان در ماه آذر برگزار می شود و بسیاری از یادواره شهدا در ماه صفر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در ماه صفر عزاداری متفاوتی نسبت به محرم برگزار می شود، افزود: از روز اربعین تا روز آخر ماه صفر موج جدید عزاداری ها آغاز می شود که بخش عظیم آن برگزاری مراسم عزاداری متمرکز در شهرها و بخش دیگر اعزام عزاداران به مشهد مقدس است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: علاوه بر هیئت های مذهبی، بخشی از هم استانی ها هم با پیاده روی به سمت کربلا برای برگزاری اربعین حسینی می روند و بخشی دیگر به سمت مشهد مقدس (ع) اعزام می شوند.

کد مطلب 3811896

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