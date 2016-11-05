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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۶:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کمیل قاسمی همچنان تشنه مدال‌آوری در میادین بزرگ است

کمیل قاسمی همچنان تشنه مدال‌آوری در میادین بزرگ است

نخستین مربی کمیل قاسمی معتقد است او همچنان برای مدال آوری در رقابتهای بزرگ بین‌المللی لحظه‌شماری می‌کند و انگیزه بالایی دارد.

حسین نقیبی، مربی سازنده کشتی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیل هنوز تشنه مدال آوری در مسابقات بزرگ است، گفت: کمیل در المپیک ۲۰۱۲ لندن برنز گرفت و در المپیک ۲۰۱۶ ریو با یک پله پیشرفت موفق به کسب مدال نقره شد. جالب آنکه او به هیچ عنوان در ادامه این روند خسته و بی انگیزه نشده و معتقد است باید تا کسب طلای المپیک با قدرت به کارش ادامه دهد.

وی تصریح کرد: کمیل حتی در زمان استارحت و مرخصی بعد از المپیک نیز در شهرستان جویبار به تمرینات سبک و وزنه زدن مشغول بود و مدتی است که به تهران آماده و به جمع اردونشینان تیم ملی ملحق شده است. این مساله نشان می دهد او هنوز خواهان مدال و افتخار است و به هیچ عنوان به کسب مدالهای قبلی خود در رقابتهای جهانی و المپیک اکتفا نمی کند.

مربی دوره‌ای تیم ملی کشتی آزاد خاطر نشان کرد: به جرات می توان گفت که کمیل چیزی از بزرگان سنگین وزن جهان کم ندارد و با پشتوانه افتخارات قابل توجه خود می تواند بیش از پیش به عنوان یک آزادکار ششدانگ و مدعی در سطوح جهانی مطرح باشد.

نقیبی در پایان به اردوی آزادکاران مازنی هم اشاره کرد و افزود: هم اکنون با توجه به اردوهای متمرکز کشتی در استان مازندران در صدد حضوری موفق در رقابتهای قهرمانی کشور هستیم و مدتهاست نفرات برتر رقابتهای استانی را در تمرینات ویژه زیر نظر داریم. ما همچنان به دنبال حفظ عنوان قهرمانی کشور هستیم که امیدوارم امسال نیز بتوانیم این موفقیت را در کرمانشاه تکرار کنیم.

کد مطلب 3811902

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