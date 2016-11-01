به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی اشرف پوری حسینی در جمع خبرنگاران از مذاکره سرمایه گذاران خارجی با سازمان خصوصی سازی برای خرید سهام برخی شرکت های دولتی خبر داد و گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی در نیروگاهها و شرکت های پتروشیمی بیشتراز سایر بخش ها است و امیدواریم امسال تا پایان سال این سرمایه گذاران وارد مذاکره با سازمان خصوصی سازی شوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی امسال از تعهدی که به خزانه برای واریز وجوه حاصل از خصوصی سازی دارد، عقب است و نیمه اول امسال ۵۰ درصد از وظایف تعهدی را متناسب با یک دوم تعهد سالانه به خزانه انجام داده است اما متاسفانه عده ای از خریداران که بیشتر شبه دولتی و خصولتی ها هستند به جهت اینکه نتوانستند مطالبات خود را از دولت دریافت کنند، وجوه این سازمان را نمی پردازند.

وی تصریح کرد: البته ما نیز این منطق را قبول داریم که اگر فردی از دولت طلبکار و به دولت بدهکار است، طرف طلب آنها را بگیریم و اگر این موضوع به مصوبه دولت تبدیل شد و دولت برای تهاتر مصوبه ای را صادر کرد ما از آن تمکین کرده و البته چاره ای جز این نداریم.

به گفته پوری حسینی هر دو طرف طلبکار هستند اما برخی موفق شده مصوبه ای از دولت دریافت کنند تا این بدهی ها از مطالبات دولت کسر شود اما برخی هنوز موفق نشده اند و بدون اخذ مصوبه، پول سازمان را نمی پردازند و این بزرگترین آفت در شش ماه اول امسال بوده است.

وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی از طریق سه راهکار، وصول مطالبات را پیگیری می کند، خاطرنشان کرد: ممکن است در برخی موارد سهام را به نام فرد دیگری کنیم یا سهام در وثیقه را بفروشیم و یا حتی قرارداد را فسخ کنیم و این ابزارها همگی مورد استفاده قرار می گیرند ضمن اینکه اگر استدلال محکمه پسندی برای عدم پرداخت مطالبات وجود داشته باشد که مصوبه یا مجوز داشته باشد با آن همراهی خواهیم کرد و به قدر کافی به همه مهلت داده‌ایم.

رئیس سازمان خصوصی سازی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود اوضاع اقتصاد ایران و پرداخت مطالبات این سازمان از سوی بخش خصوصی تصریح کرد: ارزیابی ما برای سال آینده آن است که حداقل ۵ هزار میلیارد تومان از تعهدات قبلی سهم کمتری در بودجه سال ۹۶ برای تعهدات خزانه سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته شود چرا که سودسهام عدالت سال آینده متعلق به دولت نبوده و به مشمولان تعلق دارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد فروش سهام شرکت هپکو گفت: سهام هپکو ۹ سال پیش واگذار شده بود و یک ایرانی آن را خریده بود اما تعهدات مربوط به آن انجام نشده و تسویه مالی با سازمان خصوصی سازی انجام نشده بود بنابراین او اکنون بدهکار سازمان است.

وی ادامه داد: یک سرمایه گذار تقاضای جایگزینی با این سهامدار ایرانی را داشته که البته خارجی بوده ولی از طریق یک ایرانی متقاضی دریافت این سهام است و به محض اینکه پول آنها آماده شود کار انتقال سهام را انجام می دهیم و متقاضی جدید اکنون در حال انتقال پول به ایران است.