خراسان جنوبی میزبان ۳ شهید گمنام دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی صبح سه شنبه در جلسه برنامه ریزی ستاد بزرگداشت سالروز شکست محاصره و فتح سوسنگرد در بیرجند بیان کرد: رزمندگان در عملیات آزادسازی سوسنگرد درس زیادی به جهانیان دادند.

وی ایثار، مقاومت و صبر را از مهم ترین درس های عملیات فتح سوسنگرد دانست و گفت: همچنین رزمندگان و شهدا در این عملیات به دشمن ثابت کردند که تجاوز به خاک ایران و ظلم را تحمل نمی کنیم.

سرهنگ قاسمی با اشاره به چگونگی فتح سوسنگرد، بیان کرد: این عملیات در محور سوسنگرد به صورت نیمه گسترده در ۲۶ آبان ماه ۱۳۵۹ به فرماندهی مشترک انجام شد و با استقامت زرمندگان به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه باید سالروز فتح سوسنگرد را بیش از پیش گرامی بداریم، اظهار کرد: امید است دستگاه های ذیربط برنامه های مفیدی را برای این روز پیش بینی کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی افزود: برگزاری نمایشگاه، دیدار با خانواده شهدای سوسنگرد و برگزاری یادواره شهدا از جمله برنامه های پیش بینی شده برای این روز است.

استفاده از سمن های فرهنگی در ترویج فرهنگ دفاع مقدس

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه نقش مهمی در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان دارد، افزود: همچنین باید از سمن ها و نهاد های فرهنگی در این زمینه استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه باید جنایت های آمریکا شفاف سازی شده و به گوش مردم برسد، گفت: استکبار صهیونیستی از دیرباز ظلم و ستم های زیادی را بر ایران و دیگر کشور ها تحمیل کرده است.

سرهنگ قاسمی خواستار حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان شد و افزود: حضور مردم در این راهپیمایی پیام های زیادی را به دشمن انتقال می دهد.

وی ادامه داد: دشمن از حضور مردم در این روز بزرگ می فهمد که ملت غیور ایران ظلم پذیر نبوده و در مقابل ستم و زور ایستادگی می کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی اظهار کرد: ۱۳ آبان متعلق به عموم مردم بوده بنابراین باید تمامی شهروندان اعم از دانش آموز و دانشجو برای مشارکت در راهپیمایی تلاش کنند.

وجود ۱۱۷ شهید گمنام دفاع مقدس در استان

سرهنگ قاسمی با اشاره به ورود پیکر مطهر سه شهید گمنام دفاع مقدس به استان همزمان با رحلت رسول اکرم(ص) بیان کرد: پیکر دو شهید گمنام در شهرستان درح و دیگری نیز در حسینیه جماران بیرجند تدفین می شود.

وی از وجود ۱۱۴ شهید گمنام در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: با ورود این پیکرهای مطهر ۱۱۷ شهید گمنام در خاک استان وجود خواهد داشت.

بنا به گفته مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با خاکسپاری این پیکرهای مطهر، در ۴۰ نقطه از استان شهید گمنام خواهیم داشت.