ادعاي وزير دفاع سابق كلمبيا درباره احتمال غني سازي مشترك ايران با ونزوئلا تكذيب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي "ال يونيورسال"، "خوان مانوئل سانتوس"، وزير دفاع فعلي اين كشور ضمن رد ادعاي سلف خود گفت :"ما نگران هستيم به خاطر اينكه وزير دفاع سابق گفته است كه من شخصاً به صوت ضبط شده اي در اين زمينه گوش كرده ام، اما اين فرضيه اي بيش نيست.

"كاميلو اوسپينا" وزير دفاع سابق و سفير فعلي كلمبيا در سازمان كشورهاي آمريكايي (OAS) گفته است كه ونزوئلا دو كارخانه صوري براي استخراج اورانيوم از دو معدن دارد.

وي گفت : ونزوئلا ظرفيت غني سازي دارد، اما ايران ندارد، اما اگر چنين اتفاقي رخ دهد، در واقع ما با مشكل رو به رو خواهيم شد.

اوسپينا اين اظهارات را يك ماه و نيم پيش در نشستي در دانشگاه بوگوتا پايتخت كلمبيا ايراد كرد و اين زمان مصادف بود با زماني كه وي آماده مي شد تا پيش از انتصابش به عنوان سفير كلمبيا در OAS ، به عنوان سفير اين كشور در آمريكا به واشنگتن برود.

وي همچنين غني سازي اورانيوم از سوي ونزوئلا را معضلي براي بوگوتا توصيف كرده است.

وزير دفاع فعلي در گفتگو با راديو "كاركل" گفته است : به طور منطقي اين فرضيه كه ونزوئلا براي اهداف هسته اي احتمالاً غني سازي مي كند، سبب برخي از ترديدها و نگراني ها شده است، اما آنچه كه وزير دفاع سابق گفته است تنها يك فرضيه در يك نشست دانشگاهي بوده است.

سانتوس همچنين از سفرمحمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران به ونزوئلا ابراز نگراني كرد، اما گفت : ما نمي توانيم فرض كنيم كه رئيس جمهور ايران براي ساخت بمب اتم به اين كشورخواهد آمد.

وي اظهار داشت : بر اساس گزارش ها معادن اورانيوم در ونزوئلا وجود دارد، اما من اطلاعاتي درباره اين موضوع ندارم.

اظهارات اين مقام كلمبيايي درحالي است كه "خوزه خان" وزير صنعت ومعدن ونزئلا وجود هرگونه معادن اورانيوم را در كشورش رد كرد و گفت : هيچ كس نمي تواند بگويد كه در كشورما معادن اورانيوم وجود دارد درحال حاضر ما در اين رابطه فعاليتي نداريم چه برسد به اينكه به طور پنهاني دست به اين كار بزنيم.

همچنين وجود معادن اورانيوم از سوي "خوزه ويسنته رانگل" معاون رئيس جمهور ونزوئلا نيز رد شد. وي گفت كه كشورش در زمينه اورانيوم و هيچ چيز ديگري مانند آن فعاليت نمي كند.