همه یک چماق بر سر دانشگاه غیرانتفاعی می زنند

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه چند درصد اعضای هیات موسس موسسات آموزشی غیرانتفاعی را مسئولان آموزشی و اساتید تشکیل می دهند، گفت: هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دارای هیات امناء است که سه نفر از اعضای هیات موسس آن هستند.

وی ادامه داد: اکثریت اعضای هیات موسس دانشگاه های غیرانتفاعی را اساتید بازنشسته تشکیل می دهند، به ندرت شاید یکی از این اعضاء مسئول باشد که از همین موضوع استفاده کرده و جوسازی می کنند.

رئیس اتحادیه دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی افزود: درحالی که اکثریت اعضای هیات موسس موسسات آموزشی غیرانتفاعی اساتید بازنشسته هستند که با چند نفر دیگز از اساتید بازنشسته با سهمیه بازنشستگی یک مجموعه را راه اندازی کرده اند، چون کار دیگری بلد نیستند از تجارب خود برای راه اندازی موسسه آموزش عالی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: از طرفی هم دولت نهم و دهم برای جلوگیری از توسعه دانشگاه آزاد، موسسات غیرانتفاعی را توسعه داد به طوری که ۳۸۵ موسسه مانند قارچ روییدند.

آهون منش با بیان اینکه ما از همه طرف مورد هجمه هستیم افزود: موسسات غیرانتفاعی ازطرف سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، و دانشگاه آزاد مورد هجمه هستند، همه به هر نحوی دانشگاه غیرانتفاعی را تخریب می کنند و فی سبیل الله یک چماق بر سر دانشگاه غیرانتفاعی می زنند تا ببیند که چه می شود.

به گزارش مهر، اخیرا برخی از مسئولان دانشگاه آزاد اعلام کرده بودند بیشتر اعضای هیات موسس دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی مسئولان وزارت علوم و یا دانشگاه ها هستند وبرهمین اساس وزارت علوم امتیازات ویژه برای آنها قائل است.