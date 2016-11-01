تقدیر از مدال آوران المپیک در صحن شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر مهدی چمران در آغاز صحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به آغاز ماه صفر گفت: امروز همچنین مصادف است با ورود کاروان اسیران کربلا به شام و حوادثی که همه عبرت آموز است.

وی در ادامه با اشاره به کسب مقام سوم تیم کاراته در مسابقات جهانی، از تسخیر لانه جاسوسی، تبعید امام به ترکیه و ولادت امام محمد باقر (ع) به عنوان مناسبت‌های امروز یاد کرد.

در ادامه این جلسه قرار بود نطق میان دستور حکیمی پور قرائت شود که برای دومین هفته پی در پی قرائت نشد. حکیمی پور ناطق پیش از دستور امروز از ریاست شورا خواست؛ فرصت وی باقی و محفوظ بماند تا آقای قالیباف در جلسه حاضر شده و با حضور وی صحبت کند که این موضوع با انتقاد احمد دنیامالی همراه شد.