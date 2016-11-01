به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام دبیرخانه دومین جشنواره شعر نیاوران در پایان مهلت ارسال آثار به این دوره از جشنواره که تا ابتدای آبان ماه تمدید شده بود، تعداد نفرات شرکت کننده و اشعار ارسال شده در بخش‌های مختلف نشانگر پیشرفت چشمگیر این دوره نسبت به نخستین دوره جشنواره شعر نیاوران است.

شرکت کنندگان در این دوره آثار خود را در بخش‌های آزاد و ویژه در قالب‌های کلاسیک، سپید و ترانه و طنز به دبیرخانه ارسال کردند که بر این اساس تعداد کل شرکت‌کنندگان در این جشنواره ۸۴۶ نفر و کل آثار ارسال شده ۳۸۳۰قطعه است.

از این تعداد ۲۷۳۰ قطعه مربوط به بخش آزاد و تعداد ۱۱۰۰ اثر نیز مربوط به بخش ویژه دومین جشنواره است. این در حالی است که تعداد شرکت‌کنندگان در نخستین جشنواره شعر نیاوران ۳۲۴ نفر بوده و تعداد آثار ارسالی دوبخش ۱۴۹۵ اثر بوده است. بر این اساس تعداد شاعران شرکت کننده و آثار دریافت شده بیش از دو برابر دوره نخست است.

دومین جشنواره شعر نیاوران با هدف اعتلای زبان پارسی، فرهنگ اصیل آیینی و ملی، ترویج صلح (جهان خالی از خشونت)، حمایت از محیط زیست (دوستی با طبیعت) با زبان هنر و کشف استعدادهای جوان در دو بخش آزاد و ویژه برگزار می‌شود. دربخش ویژه اشعار با دو موضوع صلح (جهان عاری ازخشونت) و محیط زیست (دوستی با طبیعت) دریافت شده است.

آثار دریافت شده هشتم آبان ماه به اعضای هیات داوران جشنواره تحویل داده شد و مرحله بررسی و انتخاب آثار برتر تا ۲۳ آبان ادامه خواهد یافت. گفتنی است آیین پایانی دومین جشنواره شعر نیاوران پنج شنبه ۲۵ آذر در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.