دو بازی تدارکاتی برای تیم زیر ۲۰ سال فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب بازیکنان تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران و آمادهسازی این تیم برای مسابقات آسیایی که قرار است اردیبهشتماه سال آینده برگزار شود، مهمترین دغدغه مسئولان فوتسال ایران است.
قرار است ۲۰ آبانماه در تبریز ۱۵۰ بازیکنی که در پروسه استعدادیابی انتخاب شدهاند، زیر نظر اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال تمریناتی را انجام بدهند و در نهایت اعضای تیم زیر ۲۰ سال انتخاب شوند.
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، بعد از اتمام اردوی تبریز، چند مرحله اردوی دیگر در تهران برگزار میشود تا بازیکنان برای مسابقات آسیایی آماده باشند. اوج برنامه آماده سازی تیم زیر ۲۰ سال از دیماه تا پایان اسفند ۱۳۹۵ خواهد بود.
همچنین مسئولان تیم فوتسال زیر ۲۰ سال قصد دارند دو بازی تدارکاتی هم برای این تیم هماهنگ کنند. این بازیها فروردین ۱۳۹۶ برگزار میشود و تا الان یکی از تیمهای غیر آسیایی هم برای حضور در ایران و بازی با تیم زیر ۲۰ سال کشورمان اعلام آمادگی کرده است.
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