به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات راهداری شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان دشتی به لحاظ وسعت دومین شهرستان استان محسوب می‌شود ضرورت دارد ماشین‌آلات راهداری نوسازی و افزایش یابد.

وی افزود: در چند سال اخیر با تامین اعتبارات مناسب بخشی از نقاط حادثه خیز شهرستان رفع شد ولی هنوز نقاط حادثه در این شهرستان وجود دارد که نیاز به توجه ویژه دارد.

مهرجو با اشاره به اینکه تبدیل آبنماها به ابنیه فنی در نقاط حادثه خیز امری مهم است، بر ضرورت تسریع در روند پروژه های راهسازی در سطح شهرستان تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر پروژه خورموج- لاور شرقی، دولت آباد- زیارت، ناصری- شنبه، باغان- سرچشمه در دست اجرا است که می طلبد با تزریق اعتبارات لازم در روند اجرایی آنها تسریع شود.

مهرجو خاطر نشان کرد: در سال جاری نیز ۱۶ میلیارد ریال به پروژه های راهداری شهرستان دشتی اختصاص پیدا کرد.