  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

ولخرجی باشگاه اینترمیلان برای خرید بازیکن پاریسن ژرمن

ولخرجی باشگاه اینترمیلان برای خرید بازیکن پاریسن ژرمن

در حالیکه باشگاه های آرسنال و چلسی در بین علاقمندان به جذب هافبک ایتالیایی پاریسن ژرمن هستند، رقم پیشنهادی اینترمیلان ممکن است آنها را منصرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی است که گزارش هایی مبنی بر اختلاف به وجود آمده بین «مارکو وراتی» بازیکن تیم فوتبال پاریسن ژرمن با «اونای امری» سرمربی جدید این تیم به گوش می رسید. به همین منظور چندین باشگاه بزرگ اروپایی در نظر دارند تا با پیشنهادی جدی وراتی را به خدمت بگیرند.

به گزارش «تاک اسپورت» در این میان باشگاه اینترمیلان آمادگی دارد تا با پیشنهادی بزرگ به ارزش ۵۸ میلیون پوند این هافبک ۲۳ ساله را جذب کند.

پیش از این یوونتوس، آرسنال و چلسی نیز خواهان به خدمت گرفتن وراتی بودند اما انتظار می رود اینترمیلان با پیشنهادش سایر رقبا را کنار بزند.

باشگاه اینترمیلان در تابستان به وسیله ائتلاف چند شرکت چینی خریداری شد و به نظر می رسد با فرا رسیدن ماه ژانویه آنها منابع زیادی برای خرید بازیکنان بزرگ از سراسر دنیا داشته باشند.

کد مطلب 3811940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها