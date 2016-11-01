ولخرجی باشگاه اینترمیلان برای خرید بازیکن پاریسن ژرمن

به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی است که گزارش هایی مبنی بر اختلاف به وجود آمده بین «مارکو وراتی» بازیکن تیم فوتبال پاریسن ژرمن با «اونای امری» سرمربی جدید این تیم به گوش می رسید. به همین منظور چندین باشگاه بزرگ اروپایی در نظر دارند تا با پیشنهادی جدی وراتی را به خدمت بگیرند.

به گزارش «تاک اسپورت» در این میان باشگاه اینترمیلان آمادگی دارد تا با پیشنهادی بزرگ به ارزش ۵۸ میلیون پوند این هافبک ۲۳ ساله را جذب کند.

پیش از این یوونتوس، آرسنال و چلسی نیز خواهان به خدمت گرفتن وراتی بودند اما انتظار می رود اینترمیلان با پیشنهادش سایر رقبا را کنار بزند.

باشگاه اینترمیلان در تابستان به وسیله ائتلاف چند شرکت چینی خریداری شد و به نظر می رسد با فرا رسیدن ماه ژانویه آنها منابع زیادی برای خرید بازیکنان بزرگ از سراسر دنیا داشته باشند.