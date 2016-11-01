دانش آموزان اقامه نماز و قرائت قرآن را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز ۱۳ آبان مراسم گرامیداشت شهید محمد حسین فهمیده صبح روز سه شنبه با حضور محمد تقی فهمیده پدر و نیز برادر شهید فهمیده، علی صابر ماهانی مسئول بسیج دانش آموزی، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان و حجت الاسلام انصاری معاون پرورش آموزش و پرورش استان و جمعی از دانش اموزان در دبستان شهید فهمیده قزوین برگزار شد.

محمد تقی فهمیده در این مراسم گفت: با تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش اموز و ۴ هزار معلم شهید امروز وارث ارزشهایی مهم هستیم که بای از آن صیانت کنیم.

وی اضافه کرد: صیانت از ارزشها وظیفه ای همگانی است و بایدهمه گروهها در آن مشارکت کنند تانتیجه کارها مفید باشد.

پدر شهید فهمیده خطاب به دانش آموزان اظهارداشت: از نوجوانان و جوانان انتظار داریم از سنین کودکی با نماز خواندن و قرائت قرآن آشنا شوند تا اینده آنها تضمین شود.

وی بیان کرد: همه باید در مسیر اسلام گام برداریم و شما دانش آموزان از همین امروز هوشیار باشید و حواستان را جمع کنید تا در مسیر درست و اسلامی حرکت کنند.

محمد تقی فهمیده یادآورشد: دانش آموزان باید از والدین و معلمان خود اطاعت کنند و حرف شنوی داشته باشند و هرگز خدا را فراموش نکنند.

در ادامه سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین هم گفت: شهید فهمیده به ما یاد داد که چگونه با خلوص نیت به امام و راه شهدا دل بست و با تبعیت از راه شهدا در مسیر ارزشها گام برداشت.

قاسمی بیان کرد: شهید فهمیده در مکتب حسن دانش آموخت و در مسیر زندگی کوتاه خود درس شجاعت و شهامت را به یادگار گذاشت تا همه بویژه دانش اموزان از آن الگو بگیرند.



