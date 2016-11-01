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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۵

پدر شهید فهمیده:

دانش آموزان اقامه نماز و قرائت قرآن را جدی بگیرند

دانش آموزان اقامه نماز و قرائت قرآن را جدی بگیرند

قزوین- پدر شهید محمد حسین فهمیده گفت: دانش آموزان ما باید از سنین کودکی با اقامه نماز و قرائت قرآن آشنا شوند تا آینده آنها تضمین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز ۱۳ آبان مراسم گرامیداشت شهید محمد حسین فهمیده صبح روز سه شنبه با حضور محمد تقی فهمیده پدر و نیز برادر شهید فهمیده، علی صابر ماهانی مسئول بسیج دانش آموزی، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان و حجت الاسلام انصاری معاون پرورش آموزش و پرورش استان و جمعی از دانش اموزان در دبستان شهید فهمیده قزوین برگزار شد.

محمد تقی فهمیده در این مراسم گفت: با تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش اموز و ۴ هزار معلم شهید امروز وارث ارزشهایی مهم هستیم که بای از آن صیانت کنیم.

وی اضافه کرد: صیانت از ارزشها وظیفه ای همگانی است و بایدهمه گروهها در آن مشارکت کنند تانتیجه کارها مفید باشد.

پدر شهید فهمیده خطاب به دانش آموزان اظهارداشت: از نوجوانان و جوانان انتظار داریم از سنین کودکی با نماز خواندن و قرائت قرآن آشنا شوند تا اینده آنها تضمین شود.

وی بیان کرد: همه باید در مسیر اسلام گام برداریم و شما دانش آموزان از همین امروز هوشیار باشید و حواستان را جمع کنید تا در مسیر درست و اسلامی حرکت کنند.

محمد تقی فهمیده یادآورشد: دانش آموزان باید از والدین و معلمان خود اطاعت کنند و حرف شنوی داشته باشند و هرگز خدا را فراموش نکنند.

در ادامه سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین هم گفت: شهید فهمیده به ما یاد داد که چگونه با خلوص نیت به امام و راه شهدا دل بست و با تبعیت از راه شهدا در مسیر ارزشها گام برداشت.

قاسمی بیان کرد: شهید فهمیده در مکتب حسن دانش آموخت و در مسیر زندگی کوتاه خود درس شجاعت و شهامت را به یادگار گذاشت تا همه بویژه دانش اموزان از آن الگو بگیرند.

 
 

کد مطلب 3811942

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