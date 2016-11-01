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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶

مدیرکل میراث تهران مطرح کرد؛

پیشنهاد تخصیص ساختمان ‌«تی‌بی‌تی» به پلیس گردشگری

پیشنهاد تخصیص ساختمان ‌«تی‌بی‌تی» به پلیس گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی تهران گفت: ساختمان قدیمTBT ترابری بین‌المللی تهران، پیشنهاد مکانی ما برای ایجاد پلیس گردشگری به نیروی انتظامی و شهرداری تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران، رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در حاشیه انعقاد تفاهم نامه با جامعه تورگردانان که شب گذشته منعقد شد گفت:۶ درصد دفاتر مسافرتی کشور تنها با ۱۱ درصد کارشناسان گردشگری کشور در تهران رسیدگی می‌شود.

خسروآبادی افزود: تفاهم نامه یعنی فهم مشترک پیدا کردن و  از توان دو مجموعه بر ای توسعه گردشگری استفاده کردند به این ترتیب باید  کمیته‌های مشترک بین کارشناسان گردشگری اداره کل میراث فرهنگی تهران و جامعه تورگردانان ایجاد شود تا مشکلات نقطه به نقطه حل شود وخط مشی گردشگری را تعریف کنیم. ما از جامعه تورگردانان توقع داریم بازدید تورهای ورودی را با بارنامه رویدادها و بازارچه های صنایع دستی منطبق کنند.

خسروآبادی با بیان اینکه ممکن است شکایت های گردشگران خارجی به دلیل نبود شاکی در دستگاه قضایی مختومه شود  پیشنهاد داد: فرم‌هایی توسط جامعه تورگردانان تهیه شود که  اداره کل میراث فرهنگی استان تهران را وکیل پیگیری کننده شکایت گردشگران قرار دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران همچنین در پیشنهاد دیگری گفت: ساختمان قدیم تی‌بی‌تی در خیابان سپهبد قرنی پیشنهاد مکانی ما برای ایجاد پلیس گردشگری به نیروی انتظامی و شهرداری تهران است.

خسروآبادی به وضعیت حمل و نقل گردشگران در مناطق تاریخی تهران اشاره کرد و گفت: ساز و کار ایستگاه‌های اتوبوس گردشگری درمحدوده بافت تاریخی تهران باید به صورت یک مصوبه بین  فراسازمانی بین نیروی انتظامی، شهرداری و میراث فرهنگی شود.

پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران برای ایجاد پلیس گردشگری با مخالفت جامعه تورگردانان ایران مواجه شد.

کد مطلب 3811948

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