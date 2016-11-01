شبکه حمل و نقل قزوین آماده اعزام زائرین اربعین حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور هماهنگی و برنامه ریزی برای ارائه خدمات مطلوب برای اعزام زائران اربعین حسینی(ع) صبح سه شنبه کمیته حمل ونقل سوخت استان قزوین تشکیل جلسه داد و پیرامون هماهنگی و برنامه ریزی برای آمادگی و تامین ناوگان مورد نیاز برای اعزام زائران اربعین حسینی(ع) بحث و تبادل نظر شد.

رحمت شعبانی در این جلسه اظهارداشت: مهمترین اولویت ما اعزام زائران کربلای معلی درسال جاری وافزایش ایمنی در سفر وارائه خدمات مطلوب حمل و نقل و تکریم زائران اربعین حسینی(ع) است.

وی تصریح کرد: خواستار تعامل تمامی دستگاهها خصوصا پلیس راه استان و همچنین آمادگی شرکت‌های امداد خودرو نسبت به استقرار اکیپ های سیار درمحورهای مواصلاتی، جدیت و دقت مدیران و متصدیان شرکت های حمل و نقل مسافربری استان در رعایت نکات ایمنی ناوگان قبل از سفروکنترل و نظارت دقیق و به همراه داشتن تجهیزات ایمنی ناوگان مسافربری اعم از زنجیر چرخ، وسایل ایمنی، برگه معاینه فنی و... هستیم.

مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین بیان کرد: تمامی مجتمع های خدماتی- رفاهی و راهدارخانه‌های استان مجهز بوده و تمام توان خود را در راستای پذیرش و اسکان زائران در راه مانده به‌کار خواهند گرفت.

شعبانی خاطر نشان کرد: تمهیدات لازم برای تامین ناوگان مورد نیاز زائران عزیز استان قزوین و زائران عبوری بعمل آمده است و همه محورهای مواصلاتی و ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری استان با تمام توان آماده خدمات رسانی واعزام زائرین اربعین حسینی(ع) است.

وی یادآور شد: مدیران کاروان ها و هیئت های مذهبی می توانند برای تأمین ناوگان مورد نیاز خود از طریق انجمن های صنفی مستقر در پایانه های عمومی مسافربری اقدام کنند.

شعبانی بر لزوم نظارت کامل بر مساجد، نمازخانه‌ها ومجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی تاکید کرد و افزود: مدیران مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی در راستای رفاه حال زائران اربعین حسینی(ع) ضروری است در فرصت مناسب درصدد رفع نواقص برآیند.

وی در پایان با آرزوی توفیق و قبولی زیارات برای زائران عزیز افزود: امیدواریم با احترام به قوانین و مقررات این رویداد عظیم اربعین حسینی(ع) در کمال برنامه ریزی برگزار شود و زائران نهایت بهره مندی را از این سفر معنوی داشته باشند.

در این جلسه علیرضا کلانتری مدیرکل حج و زیارت استان قزوین، اعضاء ستاد برنامه ریزی وساماندهی زائران اربعین حسینی(ع)، معاونین وروسای ادارات، روسای انجمن های صنفی شرکت ها و رانندگان حمل و نقل مسافربری قزوین حضور داشتند.