به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز سردار محمد شرفی در راستای گفتگوی مستقیم و چهره به چهره با مردم و پاسخگویی به نظرات، انتقادات، دیدگاه‌های شهروندان، به همراه جمعی از معاونان در مرکز نظارت همگانی (۱۹۷) حضور پیدا کرد.

سردار شرفی در حاشیه این دیدار گفت: مرکز نظارت همگانی بستر مناسبی برای ارتباط مستقیم پلیس با مردم است.

وی با بیان اینکه امروز با ۲۳ نفر از شهروندان دیدار چهره به چهره محقق شد، افزود: از طریق ویدئوکنفرانس نیز با ۲۰ نفر از مردم استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، آذر بایجان غربی و ... گفتگوی مستقیم صورت گرفت.

این مقام ارشد انتظامی اشاره کرد: برقرای ارتباط تلفنی با برخی از شهروندان نیز از دیگر برنامه های حضور در مرکز نظارت همگانی بود.

افزایش ۵.۶ درصدی تقدیر از عملکرد پلیس پیشگیری

رئیس پلیس پیشگیری ناجا بیان کرد: مردم در این دیدار و گفتگوها، پیشنهادات، درخواست ها و انتقاداتی را مطرح کردند که توسعه و تقویت «واحدها و مراکز خدمات انتظامی: متناسب با جغرافیا، جمعیت و جرم از درخواست های اولویت دار بود.

سردار شرفی مطرح کرد: البته در این میان نیز انتقاداتی در خصوص نحوه عملکرد برخی ماموران کلانتری ها نیز بود که لازم است شهروندان بدانند نیروی انتظامی در راستای توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ارائه خدمات شایسته به مردم در مراکز خدمات انتظامی و کلانتری ها، برنامه های ویژه ای را دنبال می کند.

وی گفت: برخی از تماس ها نیز به تقدیر از عملکرد کارکنان پلیس پیشگیری مرتبط بود، خوشبختانه در ۶ ماهه اول امسال میزان تقدیر از عملکرد کارکنان پلیس پیشگیری ۵.۶ افزایش داشته است.