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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

کاشت درخت بازیافتی توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور

کاشت درخت بازیافتی توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور

دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک از مواد بازیافتی و دور ریز شامل بطری های نوشابه، لاستیک و میلگرد درخت بازیافتی ساخته و کاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، درخت بازیافتی که از مواد دور ریختنی توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک و با مشارکت سازمان های مردم نهاد و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک  ساخته شده است در بوستان ملّت کلانشهر اراک کاشته شد.

زهره خدایی بیاتیانی، گفت: این درخت از مواد بازیافتی و دور ریز شامل بطری های نوشابه، لاستیک و میلگرد و با حمایت های سازمان مردم نهاد کیمیای سبز در مدت ۳ ماه  با هزینه تقریبی ۵۰۰۰۰۰ تومان ساخته شده است.

خدایی افزود: فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبدأ، استفاده بهینه از مواد دور ریختنی، جلوگیری از هدر رفت منابع ملی و کمک به پاکیزگی شهر از جمله اهداف کاشت نمادین این درخت است.

مدیره پروژه ساخت درخت بازیافتی، ادامه داد: آنچه که روزانه به عنوان زباله توسط مردم دور ریخته می شود، با کمی تعقل و ابتکار می تواند دوباره وارد چرخه بازآفرینی و استفاده مجدد قرار گیرد.

وی به  برنامه های این گروه دانشجویی اشاره کرد و ادامه داد: با مواد بازیافتی المان های نمادین را در محیط دانشگاه ایجاد خواهیم کرد که می توان به ساخت المان رد پای سبز  اشاره کرد.

کد مطلب 3811955
زهرا سیفی

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