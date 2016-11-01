کاشت درخت بازیافتی توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، درخت بازیافتی که از مواد دور ریختنی توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک و با مشارکت سازمان های مردم نهاد و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک ساخته شده است در بوستان ملّت کلانشهر اراک کاشته شد.

زهره خدایی بیاتیانی، گفت: این درخت از مواد بازیافتی و دور ریز شامل بطری های نوشابه، لاستیک و میلگرد و با حمایت های سازمان مردم نهاد کیمیای سبز در مدت ۳ ماه با هزینه تقریبی ۵۰۰۰۰۰ تومان ساخته شده است.

خدایی افزود: فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبدأ، استفاده بهینه از مواد دور ریختنی، جلوگیری از هدر رفت منابع ملی و کمک به پاکیزگی شهر از جمله اهداف کاشت نمادین این درخت است.

مدیره پروژه ساخت درخت بازیافتی، ادامه داد: آنچه که روزانه به عنوان زباله توسط مردم دور ریخته می شود، با کمی تعقل و ابتکار می تواند دوباره وارد چرخه بازآفرینی و استفاده مجدد قرار گیرد.

وی به برنامه های این گروه دانشجویی اشاره کرد و ادامه داد: با مواد بازیافتی المان های نمادین را در محیط دانشگاه ایجاد خواهیم کرد که می توان به ساخت المان رد پای سبز اشاره کرد.