به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حبیبی با تایید این خبر گفت: تیم‌های بیمه رازی و ستارگان ساری در کشتی آزاد و همچنین بیمه رازی و سیناصنعت ایذه در کشتی فرنگی، نمایندگان ایران در جام باشگاه‌های جهان هستند. بر این اساس آخرین مهلت برای ثبت نام تیم‌ها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه است.

وی تصریح کرد: البته تیم های کشتی فرنگی نسبت به ثبت اسامی نفرات خود اقدام کرده‌اند، ولی تیم های آزاد هنوز به کمیته لیگ مراجعه نکرده و اگر این تیم ها تا پایان وقت اداری فردا، نسبت به معرفی نفرات و همچنین ارائه مدارک مربوطه اقدام نکنند، تیم های بعدی جایگزین آنها خواهند شد.

رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه در خارکف اوکراین و رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان نیز روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

امسال سومین دوره این رقابتهاست که با ابتکار ایران برگزار می شود و ضمن درج در تقویم اتحادیه جهانی به عنوان یکی از تورنمنت‌های معتبر دنیا به عنوان کاپ جهانی مورد توجه کشورهای دیگر نیز قرار گرفته است.