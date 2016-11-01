۵۰ هزار جلد شناسنامه در شش ماه امسال صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسکری زاده صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل ثبت احوال استان هرمزگان بیان داشت: زمانی که اداره کل را تحویل گرفتم در جلسه ای با معاون مالی و رییس سازمان ثبت احوال کشور خواستار تخصیص بودجه و اعتبار کردیم که محقق نشد.

وی با اشاره به شکایت ها و احکام صادره علیه ثبت احوال، حساب مالی اداره ثبت احوال استان بسته شده بود، اظهارداشت: در کنار تمام این مشکلات نبود خودرو برای جابجایی هم به تمام این مشکلات افزوده شده بود. حتی برای خرید تونر چاپگرهای شناسنامه مشکل داشتیم.

عسکری زاده خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات موجود و مشکلات پیش روی یک برنامه کوتاه مدت‌ میان مدت. بلند مدت طراحی کردم.

وی افزود: بودجه اداره ثبت احوال استان در زمان ورود بنده ۷۲۰میلیون تومان بود ولی این اعتبار به دو میلیارد و ۱۸۰میلیون تومان رسیده است و هیچ مشکلی در پرداخت اضافه کار و حق ماموریت و ده گردشی کارکنان نداریم.

مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان با اشاره به اینکه زیرساختهای IT رگ اصلی توسعه ثبت احوال است، گفت: فیبر نوری برای پنج شهرستان بزرگ استان فراهم کرده ایم.

وی عنوان کرد: تعهد صدور شناسنامه اداره کل سال گذشته ۵۵ هزار جلد بود، اما با تلاش همکاران در شش ماهه ابتدایی امسال ۵۰ هزار شناسنامه را صادر کرده ایم.

عسکری زاده با بیان اینکه هرمزگان یک کشور کوچک است، بیان داشت: هرمزگان یک استان مهاجر پذیر و صنعتی است. ثبت احوال استان جور تمام استانهای کشور را می کشند. در دیگر استانها خدمات معطوف به ساکنان همان استان است ولی مهاجرت های کاری باعث شده که در بحث شناسنامه و کارت هوشمند ملی به تمامی مردم ایران در هرمزگان خدمات ارائه شود.