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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

مدیر مهد قرآن تهران خبر داد؛

صدور ۱۰۶ گواهینامه مربی کودک توسط مهد قرآن

صدور ۱۰۶ گواهینامه مربی کودک توسط مهد قرآن

جواد فومنی الحائری مدیر مهد قرآن استان تهران از صدور و اعطاء ۱۰۶ گواهینامه رسمی با تأیید سازمان بهزیستی استان تهران جهت دوره های آموزشی تربیت مربی، مدیر و مؤسس مهدهای کودک خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهد قرآن در راستای رشد و شکوفایی مربیان شایسته، متخصص و علاقمند در حوزه آموزش کودک مؤسسه کشوری مهد قرآن با مجوز رسمی بهزیستی استان تهران دوره‌های آموزشی مربی، کمک مربی، مسئول فنی و مؤسس مهد کودک را از سال ۹۴ در تهران برگزار نموده است.

به گفته فومنی الحائری در این دوره های آموزشی استفاده از منابع درسی مورد تأیید سازمان بهزیستی، روش های ارائه آموزشهای لازم اعم از مفاهیم اجتماعی و دینی، قصه و بازی توسط مدرسان متخصص و دانشگاهی با رویکرد ویژه به آموزه های دینی و قرآنی ارائه می گردد.

بنابراین گزارش ترم پائیزی این دوره های آموزشی از چهارشنبه پنجم آبان در نوبت عصر شروع شده است و علاقمندان برای شرکت در این دوره های می توانند از طریق شماره ۳-۳۳۵۲۲۵۰۰ تماس و همچنین اطلاعات مربوط به دوره ها، برنامه کلاسها و مدارک لازم جهت ثبت نام در کانال اطلاع رسانی مربوط به این دوره ها https:telegram.me/amouzesh_mahd اقدام نمایند.

 شاغلین در مهد کودک ها می توانند جهت ارتقاء دانش علمی خود در این دوره‌های آموزشی شرکت نمایند.

کد مطلب 3811966

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