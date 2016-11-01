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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹

فرمانده نیروی انتظامی:

ایران در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی دارای بهترین شرایط ممکن است

ایران در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی دارای بهترین شرایط ممکن است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ایران در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی امروز در بین کشورهای منطقه دارای بهترین شرایط ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سردار حسین اشتری در سومین روز از نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری همایش، گفت: این نشست مشترک اقدام بسیار خوب، کارشناسی و به روزی بود که بدون تردید نتایج ارزشمندی را نیز به همراه خواهد داشت.

وی افزود: وابستگان نظامی، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف جهان هستند و بحمدالله با موقعیت ممتاز امنیتی و انتظامی که امروز کشورمان دارد این عزیزان می‌توانند توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور را در سطح بین‌المللی انعکاس داده و همچنین از تجربیات و ظرفیت‌های کشورهایی که در آنها حضور دارند به نحو مطلوبی بهره‌برداری کند.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: برگزاری چنین همایش‌هایی می‌تواند هماهنگی بیشتری بین ستادهای نیروهای مسلح در ارتباط با اهداف عالیه نظام و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ماموریت‌های وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

سردار اشتری تصریح کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم تلاش کرد در این همایش مشترک، توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های خود را برای وابستگان نظامی تشریح کند. همچنین اعلام کردیم این آمادگی وجود دارد که با تمام کشورهایی که نمایندگی دفاعی و انتظامی داریم در سطح مطلوبی در حوزه ماموریت‌های امنیتی و پلیسی و انتقال تجربیات و آموزش‌های مورد نیاز تعامل لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی امروز در بین کشورهای منطقه دارای بهترین شرایط ممکن است، گفت: این موقعیت ممتاز به برکت خون شهدا، تدابیر و هدایت‌های نورانی فرماندهی معظم کل قوا و روحیه جهادی نیروهای مسلح کشورمان حاصل شده است.

گفتنی است نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی به مدت سه روز و با حضور و سخنرانی شخصیت های عالی‌رتبه کشوری و لشکری در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد. 

کد مطلب 3811971

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