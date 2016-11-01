ایران در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی دارای بهترین شرایط ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سردار حسین اشتری در سومین روز از نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از دستاندرکاران برگزاری همایش، گفت: این نشست مشترک اقدام بسیار خوب، کارشناسی و به روزی بود که بدون تردید نتایج ارزشمندی را نیز به همراه خواهد داشت.
وی افزود: وابستگان نظامی، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف جهان هستند و بحمدالله با موقعیت ممتاز امنیتی و انتظامی که امروز کشورمان دارد این عزیزان میتوانند توانمندیها و ظرفیتهای کشور را در سطح بینالمللی انعکاس داده و همچنین از تجربیات و ظرفیتهای کشورهایی که در آنها حضور دارند به نحو مطلوبی بهرهبرداری کند.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: برگزاری چنین همایشهایی میتواند هماهنگی بیشتری بین ستادهای نیروهای مسلح در ارتباط با اهداف عالیه نظام و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ماموریتهای وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.
سردار اشتری تصریح کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم تلاش کرد در این همایش مشترک، توانمندیها، ظرفیتها و نیازمندیهای خود را برای وابستگان نظامی تشریح کند. همچنین اعلام کردیم این آمادگی وجود دارد که با تمام کشورهایی که نمایندگی دفاعی و انتظامی داریم در سطح مطلوبی در حوزه ماموریتهای امنیتی و پلیسی و انتقال تجربیات و آموزشهای مورد نیاز تعامل لازم را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی امروز در بین کشورهای منطقه دارای بهترین شرایط ممکن است، گفت: این موقعیت ممتاز به برکت خون شهدا، تدابیر و هدایتهای نورانی فرماندهی معظم کل قوا و روحیه جهادی نیروهای مسلح کشورمان حاصل شده است.
گفتنی است نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی به مدت سه روز و با حضور و سخنرانی شخصیت های عالیرتبه کشوری و لشکری در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.
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