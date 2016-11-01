به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش ملی از سلسله همایش های دولت و مردم در تاریخ ایران با عنوان «نقد آراء و نظریه های صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران» با محورهای آراء و دیدگاه های متفکران سنتی، آراء و دیدگاه های متفکران، آراء و دیددگاه های متفکران دین گرای معاصر، آراء و دیدگاه های مستشرقان و آراء و دیدگاه های صاحب نظران آکادمیک برگزار می شود.

این همایش ۳ اردیبهشت ۹۶ به همت گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. لازم به ذکر است که علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا ۱۵ اسفند ۹۵ به دبیرخانه همایت واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند(۶۴ غربی) گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارسال کنند.