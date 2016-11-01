شکارچیان متخلف پرندگان آبزی در ساوه دستگیر شدند

هادی رستم خانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ساوه روز دوشنبه در گشت کنترل منطقه مرزی ساوه و همدان، در جوار روستای ستق از توابع شهرستان ساوه، یک گروه شکارچی که قصد شکار پرندگان آبزی را داشتند شناسایی کردند.

وی افزود: این شکارچیان که سه نفر بودند به شیوه ناجوانمردانه اقدام به شکار می کردند به این ترتیب که با احداث کومه و مخفی شدن داخل نیزارهای اطراف بندهای خاکی و رهاسازی ماکت پرندگان آبزی همچون اردک، تنجه و... در روی آب، پرندگان در حال پرواز را به سمت دریاچه کشانده و آنها را شکار می کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوه خاطرنشان ساخت: از این متخلفان دو قبضه اسلحه شکاری یکی دارای جواز حمل و دیگری بدون جواز حمل، ۴۵عدد فشنگ، ۲۱عدد ماکت انواع پرندگان آبزی و یک عدد دوربین ضبط شد.

رستم خانی تصریح کرد: این شکارچیان بدون پروانه شکار، در روز ممنوعه و با روش و شیوه غیرمجاز و ناجوانمردانه اقدام به شکار کرده اند که در این خصوص برای آنها پرونده تخلف تشکیل شده و برای سیر مراحل قانونی و صدورحکم به مقام قضایی معرفی شدند.