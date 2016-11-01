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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان خبر داد:

افتتاح پایگاه اورژانس جاده‌ای قروه درجزین

افتتاح پایگاه اورژانس جاده‌ای قروه درجزین

همدان - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان از افتتاح پایگاه اورژانس جاده‌ای قروه درجزین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، حبیب معصومی از افتتاح پایگاه اورژانس جاده‌ای قروه درجزین خبر داد و عنوان کرد: از آنجا که پایگاه اورژانس جاده‌ای مستقر در روستای کاج شهرستان رزن به صورت استیجاری بود، ساختمان جدید این پایگاه در قروه درجزین ساخته و پایگاه اورژانس جاده‌ای به آنجا منتقل شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه، میزان مبلغ هزینه شده برای این پایگاه را یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه گذشته، گفت: ۱۷ مورد حادثه ویژه در این مدت به EOC وزارت متبوع گزارش شده است.

کد مطلب 3811979

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