به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، حبیب معصومی از افتتاح پایگاه اورژانس جاده‌ای قروه درجزین خبر داد و عنوان کرد: از آنجا که پایگاه اورژانس جاده‌ای مستقر در روستای کاج شهرستان رزن به صورت استیجاری بود، ساختمان جدید این پایگاه در قروه درجزین ساخته و پایگاه اورژانس جاده‌ای به آنجا منتقل شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه، میزان مبلغ هزینه شده برای این پایگاه را یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه گذشته، گفت: ۱۷ مورد حادثه ویژه در این مدت به EOC وزارت متبوع گزارش شده است.