جامعه مبتنی بر فرهنگ عاشورایی از خصلت استکبارپذیری به دور است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت وگوی سیاسی» با موضوع «جایگاه استکبار ستیزی در گفتمان انقلاب اسلامی با تمرکز بر اندیشه امام و رهبری» و با حضور حجت‌الاسلام علی ذوعلم، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس روانه آنتن شد.

حجت‌الاسلام علی ذوعلم گفت: همزمان با نفوذ آمریکا در نظام شاهنشاهی و کشور ما، ملت مصر نیز از جایگاه بزرگی در مقابله با رژیم صهیونیستی برخوردار بود. اما تقریبا همان زمان سازشی میان مصر و دولت صهیونیستی صورت گرفت و رژیم صهیونیستی با این وعده‌ها که اگر با ما صلح کنید راه پیشرفت برایتان باز می‌شود، کمک اقتصادی و فناوری به شما می‌کنیم و... و. آنها را فریب دادند.

وی افزود: از آن زمان تا ۴ سال قبل که بیداری اسلامی در مصر منجر به سرنگونی دولت مبارک شد، باید نگاه کرد که دولت مصر به چه نقطه‌ای رسید، فقر، فلاکت و عقب‌ماندگی و شکاف اجتماعی و هویتی از آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور مصر بود که دولت آن را دید. اما چه اتفاقی افتاد؟ در نهایت آن نیروی حق‌گرایی که در درون جامعه است بلاخره به حرکت درآمد و تقویت شد و در مقابل آن قول و قرار ایستاد و تحرکی در جامعه مصر مشاهده کردیم.

این جامعه شناس ادامه داد: اگرچه این انقلاب مصر، نتوانست به نتایج نهایی خودش برسد و باز هم با توطئه استکبار و رژیم آمریکا ناموفق شدند. پس از یک سال که رئیس‌جمهور منتخب آنها بر سر کار آمده بود، با چه توطئه و ترفندی توانستند این جریان را محدود کنند و در اختیار خودشان بگیرند و صدایی هم از هیچ‌کس بلند نشد. اینها نمونه‌های عینی است که در عملکرد رژیم استکباری آمریکا مشاهده می‌کنیم.

ذوعلم با طرح پرسشی درباره ظلم‌پذیری برخی جوامع اظهار کرد: با وجود اینکه استکبارستیزی و زیربار زور نرفتن یک امر فطری و وجدانی است، چگونه می‌شود که انسان‌هایی علیرغم این گرایش فطری زیربار زور می‌روند و سلطه‌پذیر می‌شوند؟ این نکته مهمی است که امروز با آن مواجه هستیم و با وجود اینکه یک جبهه‌ گسترده ضد استکبار شکل گرفته اما هنوز هم اقشار گسترده‌ای از جامعه بشری ظلم‌پذیر و استکبارپذیر هستند چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟

وی بیان کرد: پاسخ این پرسش را باید در گرایش‌های غریزی انسان‌ها تجزیه و تحلیل کنیم. یعنی انسان‌ها به دلیل دنیاطلبی و لذت‌طلبی ذلت‌پذیر می‌شوند و این بسیار خطرناک است، یعنی آنچه که امروز ما باید بر آن به عنوان یک آسیب احتمالی تامل داشته باشیم این است که بتواند یک نوع تاثیرگذاری فرهنگی ناشی از تهاجم فرهنگی و یک نوع تغییر نگرش به تدریج در جامعه ایجاد کند و آن تغییر نگرش تدریجی جامعه را به سمت شهوت‌طلبی و پول‌مداری سوق دهد و آن روحیه استکبارپذیری رو به آسیب بگذارد. البته در جامعه به دلیل برخورداری از فرهنگ عاشورایی چنین چیزی بسیار دور از ذهن است زیرا اساس ریشه فکری انقلاب و انگیزشی ما هم واقعا مکتب عاشورایی و حسینی بود و محور شعارهای ما مقابله با ذلتی است که آن ذلت محصول استکبار پذیری، سلطه پذیری و ظلم‌پذیری است. حضرت امام خمینی (ره) از این خاستگاه مبارزه با استکبار را شروع کردند.