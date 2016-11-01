یک قطعه پرنده مهاجر «زنگوله بال» در پارک ملی بوجاق رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان، رئیس اداره پارک ملی بوجاق درباره جزئیات این خبر گفت: فردی به نام رهسپار که از دوستداران حیات وحش است، پس از مشاهده یک قطعه پرنده مهاجر «زنگوله بال» که توسط شکارچیان به صورت زنده در بازار به فروش می رسید، این پرنده را خریداری کرده و تحویل ماموران یگان حفاظت پارک ملی بوجاق داده است.
رامین زراعتی ادامه داد: این شخص تا کنون چندین بار با پرداخت وجه، پرندگان اسیر را از شکارچیان خریداری کرده و برای رهاسازی تحویل اداره پارک ملی بوجاق داده است.
وی افزود: زنگوله بال پرندهای بزرگ از خانواده هوبرگان است که ۴۵ سانتیمتر طول داشته و گشودگی بالهایش به ۹۰ سانتیمتر میرسد.
زراعتی گفت: زنگوله بالها به ویژه در زمستان به صورت گروهی زندگی میکنند و زیستگاه آنها دشتهای سرسبز و کشتزارهای دستنخورده با پوشش گیاهی بلند و مناسب برای پنهان شدن است.
وی افزود: این پرنده کند رو بوده و به هنگام احساس خطر به جای پرواز کردن شروع به دویدن میکند.
رئیس اداره پارک ملی بوجاق با بیان اینکه جمعیت زنگوله بالها به دلیل نابودی محدوده زیستی رو به کاهش بوده و در وضعیت نزدیک به تهدید نسل قرار گرفته است خاطرنشان کرد: همه ساله تعدادی از این پرنده مهاجر در دشت سفیدرود پارک ملی بوجاق دیده می شود .
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