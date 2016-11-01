بحران آب کشاورزان بخش خسروشاه را با مشکل معیشتی روبرو کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز باقرزاده پیش از ظهر سه شنبه در همایش توانمندی های بخش کشاورزی در روستای آخولای بخش خسروشاه با تاکید بر جدی بودن بحران آب اظهار داشت: آب ماده حیاتی است و کالای تجارتی و تجملاتی نیست، لذا تاکید می شود استفاده بهینه از آب های جاری و چشمه ها و چاه های زیرزمینی ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: همه مکلف هستیم در تمامی زمینه های بهداشتی، آب شرب و آب کشاورزی مصرف بهینه داشته باشیم زیرا اگر در هر برکه، دریاچه و حتی اقیانوس ها هم مصرف آب بهینه نباشد و مدیریت نشود، می خشکد، همانطور که دریاچه ارومیه خشکیده و اکنون با صرف اعتبارات کلان دولت به فکر احیاء دریاچه است و در این راستا همکاری بیشتر با بانک کشاورزی و دوطرفه لازم است.

گفتنی است در این همایش فرماندار تبریز، تشکل های کشاورزی، مدیران ستاد احیاء دریاچه ارومیه، مدیر سازمان تعاون روستائی استان، مدیران جهادکشاورزی شهرستان تبریز، بخشدار خسروشاه، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی حضور داشتند.