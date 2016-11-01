نظری جویباری: بمب ترکاندن در ابتدای فصل به چه قیمتی؟

علی نظری جویباری در گفتگو با مهر اظهار داشت: نمی‌دانم قرارداد کاوه رضایی با چه شرایطی با استقلال بسته شده که این بازیکن یا مدیربرنامه هایش مدعی باشد که اگر بخواهند می‌توانند از استقلال بروند. آقای منصوریان هم که اعلام داشتند چنین شرطی تنها خاص کاوه رضایی نیست و ۹ بازیکن استقلال هستند که بندهایی در قراردادهای‌شان دارند که اگر بخواهند بنا به شرایطی می‌توانند از استقلال جدا شوند.

وی اضافه کرد: من سال ها در استقلال مدیریت کردم و یکی از اصلی ترین کارهایم همین قرارداد بستن با بازیکنان بوده. من هرگز به یاد ندارم که باشگاه استقلال چنین امتیازاتی به بازیکنانش بدهد که هرگاه صلاح بدانند می‌توانند از استقلال بروند. البته ما هم در قرارداد بازیکنان ترانسفر آنها را می دیدم و برای پیشنهادات خارجی آنها تسهیلاتی قائل می شدیم. اما این ترانسفر ها را به مقاطعی خاص از جمله نیم فصل و پایان فصل محدود می کردیم و آن هم با نظر و اجازه سر مربی.

قائم مقام سابق باشگاه استقلال در ادامه گفت: در ابتدای فصل انگار بعضی بودند که می خواستند به هر قیمتی شده برای استقلال بازیکن بگیرند و یا به قول معروف بمب بترکانند. بدون آنکه از عواقب تصمیمات و نحوه عقد قراردادهای شان مطلع باشند. این که فکر کنیم حالا قراردادها را ببندیم آینده را که دیده، کاملا اشتباه است. قرارداد بازیکنان باید محکم بسته شود تا در وسط فصل چنین حاشیه هایی برای تیم بزرگی مثل استقلال ایجاد نشود.

نظری جویباری در خاتمه گفت: بازیکن بزرگ گرفتن خوب و شیرین است اما اداره این بازیکنان هم سخت است. بمب ترکاندن خوب است، اما به چه قیمتی؟