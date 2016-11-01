به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی و در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش در مخالفت با وزیر پیشنهادی خطاب به رئیسجمهور گفت: آقای روحانی چرا باز هم طبق معمول مشکلات کشور را به گردن دولت قبل میاندازید؟ توضیحات شما درباره مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان کافی نبود.
وی افزود: ما نمیگوییم اختلاس، بلکه میگوییم هشت هزار میلیارد از اموال بیتالمال و حق فرهنگیان کجا رفته، چه کسی مطالبات این صندوق را پرداخت نکرده، البته حتماً کمیته تحقیق و تفحص این مسئله را پیگیری میکند.
این نماینده مجلس ادامه داد: انتظار داشتیم درباره حقوقهای نجومی نیز آقای رئیسجمهور توضیحاتی می دادند، اما چنین مسئلهای اتفاق نیفتاد.
عباسی با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما اقتصاد است نه وزرای غیرمرتبط، تصریح کرد: انتظار میرفت دولت به کمک آقای فانی آمده و مشکلات موجود حل شود. همانطور که در مجلس هفتم رهبری توصیه کردند و صلاح ندانستند که آقای حاجی استیضاح شوند؛ ما هم استیضاح نکرده و کمک نکردیم، در این باره هم انتظار داشتیم مشکلات حل شود به جای آنکه صورت مسئله را پاک کنند.
وی با اشاره به اینکه در جامعه فرهنگیان چهرههای متخصص برای این مسئولیت بسیار بود، افزود: چرا از آموزش عالی وارد آموزش و پرورش شوند، ضمن اینکه تخصص آقای دانش آشتیانی ارتباطی به این مسئولیت ندارد؛ فقط در امر نوسازی مدارس میتوانند کمک کنند.
این نماینده مخالف خاطرنشان کرد: برنامههای آقای دانش آشتیانی در شأن فرهنگیان نیست، کجای این برنامهها را میتوان در 9 ماه اجرایی کرد؛ درباره تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیز در 9 ماه نمیتوان کاری انجام داد.
عباسی گفت: انتظار داشتیم در خصوص مطالبات بازنشستگان فرهنگی نیز در برنامههای پیشنهادی وزیر چیزی وجود داشته باشد، اما هیچ طرحی برای این کار ارائه نشده است.
وی خاطرنشان کرد: مشکل ما مدارس غیردولتی نیست، مشکل مدارس دولتی است، چرا که صدها کلاس مدارس دولتی بدون معلوم و یا با معلم غیرمتخصص اداره میشود، اما سهم مدارس دولتی را در برنامههای آقای دانش آشتیانی نمیبینیم.
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