تمام تمرکز ما بر رقابتهای جهانی کشتی است/جام شاهد بسیارسازنده بود

علی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اردوی کنونی آزادکاران از روز هشتم آبان ماه در خانه کشتی تهران آغاز شده، گفت: اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به برنامه های مدون تا روز ۱۸ آبان ماه ادامه خواهد داشت که بیشتر توجه ما روی ملی پوشان دو وزن غیرالمپیکی برای حضور در رقابتهای جهانی مجارستان است.

وی تصریح کرد: تفاوت اردوی کنونی با اردوی قبلی، مشخص شدن مسافران رقابتهای جهانی در اوزان ۶۱ و ۷۰ کیلوگرم است که هم اکنون می توانند با توجه به تصاحب دوبنده تیم ملی با انگیزه و اطمینان خاطر بیشتری تمرین کنند.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در خصوص بازگشت المپیکی‌ها به اردو نیز گفت: ملی پوشان المپیکی پس از گذراندن دوره مرخصی و استراحت که البته با تمرینات سبک و اختیاری همراه بود به جمع اردونشینان ملحق شدند. این مساله نشان می دهد این نفرات با فراموش کردن تمامی اتفاقات و افتخارات المپیک به فکر درخشش مسابقات آتی هستند.

بیات در پایان به رقابتهابی بین المللی جام شاهد نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در این تورنمنت بین المللی که به گفته اتحادیه جهانی کشتی جزو معتبرترین مسابقات در رده جوانان است توانستیم چهره های خوبی را کشف کنیم. ما جوانان بسیار مستعد و توانمندی داریم که با توجه و حمایت می توانند به ستاره های آینده تیم ملی تبدیل شوند. به هر حال امیدوارم بتوانیم در پرورش استعدادها و آینده سازی کشتی نیز به خوبی ایفای نقش کنیم و با خیالی آسوده در المپیک ۲۰۲۰ به میدان برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم اتحادیه جهانی کشتی، رقابتهای جهانی در سال ۲۰۱۶ طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در ۸ وزن در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود که مدعیان اوزان غیر المپیکی ۶۱ و ۷۰ کیلوگرم در کشتی آزاد و ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم در کشتی فرنگی به مصاف هم خواهند رفت.