به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ضمن استهزاء سخنان یک مقام اماراتی که گفته بود برای مقابله با ایران باید کشورهای حوزه خلیجفارس سلاح ویرانگر به دست بیاوردند، اظهار داشت: منطقه گرفتار تعدادی کوتوله سیاسی است که برای اثبات خود «جنایتآفرینی» را پیشه کردهاند.
وی افزود: بخش تمسخرآمیز اینگونه سخنان گزافهگوییهایی است که هر از چندگاهی نسبت به کشور مقتدر ایران اسلامی صورت میگیرد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: در حالی که روح الهی انسانها از هرگونه جنگ و خشونت و به خصوص سلاحهای غیرمتعارف بیزار و متنفر است، برخی همچنان خواهان به کارگیری این تجهیزات کشتار جمعی علیه دیگران هستند.
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