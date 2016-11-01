باید از ظرفیت پارلمانی ایران و قبرس برای توسعه روابط استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی صبح امروز (سه شنبه) در دیدار با «دیمیتریس سیلورس» رئیس مجلس قبرس اظهار داشت: دو کشور در موقعیت مهمی قرار دارند و امکان توسعه روابط دوجانبه، منطقه ای و اروپایی-آسیایی فراهم است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک افزود: ظرفیت های ارزشمند پارلمانی دو کشور امکان مغتنم و مناسبی برای توسعه روابط در همه زمینه هاست و این سفر می تواند زمینه های لازم را در این خصوص فراهم کند.

ولایتی در پاسخ به سوالی از سوی رئیس مجلس قبرس هم گفت :شما با توجه به نزدیکی که با خاورمیانه دارید در واقع بخشی از این منطقه محسوب می شوید و بنابراین تحت تاثیر تحولات آن هم قرار می گیرید و می توانید نقش مثبتی را هم داشته باشید.

سیلورس ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و تشکر از ریاست مجلس شورای اسلامی برای این دعوت بر آشنایی با تجربیات و توانمندی های تخصصی ولایتی در عرصه بین المللی تاکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران کشور مهم و تاثیر گذاری در جهان و منطقه محسوب می شود و دارای موقعیتی استراتژیک است و علاقه مند هستیم تا روابط خود را در تمامی زمینه ها با ایران گسترش دهیم و از دانش و اطلاعات فوق العاده جنابعالی اطلاع داریم که می تواند برای همکاری در زمینه های مختلف موثر باشد.

وی تصریح کرد: ایران در مرکز جهان با موقعیت ژیوپلتیک قرار دارد و قبرس هم به جزء چند مورد روابط خوبی با کشورها برقرار نموده و علاقه مند هستیم از ظرفیت ها و توانمندی ایران استفاده نماییم.

در ادامه این دیدار دو طرف در خصوص برخی همکاری های اقتصادی، بانکی و همچنین حل و فصل مسائل منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ولایتی در ادامه این دیدار و در جمع خبرنگاران با تشریح جایگاه قبرس گفت:این کشور در گذشته در جنبش عدم تعهد حضور فعال داشته و هم اکنون نیز عضوی متفاوت در اتحادیه اروپاست و دیدگاه های نزدیکی در مسائل منطقه ای با جمهوری اسلامی ایران دارد و بر راه حل سیاسی و نه نظامی در سوریه تاکید دارد.