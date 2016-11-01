محسن کریمی: دوست دارم در جام جهانی بازی کنم

سید محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی استقلال برابر مس کرمان گفت: همانطور که دیدید تیم مس کرمان در این بازی خیلی انگیزه داشت. بهرحال بازی کردن مقابل تیم استقلال می‌تواند به هر تیمی انگیزه‌های زیادی بدهد. آن هم در مسابقات جام حذفی که هر تیمی حتی از لیگ های پایین تر هم شانس دیده شدن دارد.

کریمی با اشاره به گلزنی‌اش در این بازی و همچنین بازی با سایپا گفت: خوشبخانه دارم در پستی بازی می‌کنم که در آن پست بسیار راحت هستم. یعنی یک مهاجم آزاد با شرح وظایف گسترده. در ابتدای فصل آقای منصوریان با من صحبت کرد و از خودم پرسید که کجای زمین کارایی بهتری داری. من هم گفتم در پست مهاجم. علی آقا به من خیلی لطف دارد و حالا از من در پست مهاجم استفاده می‌کند و من هم می‌توانم بهترین بازی هایم را در همین پست ارائه دهم.

مهاجم آبی پوشان افزود: هدف بزرگ من رسیدن به پیراهن تیم ملی بزرگسالان است. برای رسیدن به این هدف انگیزه های زیادی دارم. همه تلاشم را هم می کنم و مطمئن هستم که آن بالاسری نیز مزد تلاش های مرا خواهد دید.

کریمی در خصوص اهداف بزرگ فوتبالی اش گفت: یکی از بزرگ ترین اهدافم این است که بتوانم در جام جهانی با پیراهن تیم ملی کشورم بازی کنم.