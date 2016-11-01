به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ابوالفضل سروش نماینده مردم تهران در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: هدف اصلی آموزش و پرورش طبق سند تحول بنیادین تربیت انسان های موحد، مومن، ظلم ستیز، جهادگر و وطن‌دوست است، اما آنچه خروجی آموزش و پرورش است با اهداف موجود تفاوت جدی دارد و با روند فعلی دستیابی به این اهداف ناشدنی است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید افزود: نظام آموزش و پرورش متاسفانه بر حفظیات تکیه دارد که باید این رویه تغییر کرده و بر عملکردها تکیه کند.

وی با تاکید بر اینکه باید تمرکززدایی در دستور کار آموزش و پرورش باشد، ادامه داد: مدارس فاقد اختیار کافی هستند و ادارات تصمیم‌گیر می باشند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید اضافه کرد: حجم نیروی انسانی شاغل در دستگاه آموزش و پرورش زیاد است و تناسب با نیازها ندارد.

سروش در تشریح اولویت های این وزارتخانه گفت: حل مشکلات معیشتی معلمان، تامین منزلت و جایگاه معلمان، تمرکززدایی و سپردن کارها به مدارس، تامین بودجه، مشارکت فرهنگیان در اداره مدارس، به رسمیت شناختن تشکل های سیاسی و صنفی معلمان و بررسی تخلفات در صندوق فرهنگیان از اولویت های مهم این وزارتخانه است.

وی در تشریح شاخص های ارزشی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: ایشان پرورش‌یافته خانواده ای روحانی هستند، پدر ایشان نماینده مجلس اول بوده است.

سروش ادامه داد: آقای دانش دارای سابقه انقلابی و مدیریت فنی و مهندسی جنگ و همکاری با قرارگاه خاتم در دوران دفاع مقدس هستند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید، دانش آشتیانی را فردی متعهد، متدین، دین‌مدار، جدی، قاطع در تصمیم‌گیری‌ها خواند و گفت: دوستانی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران با ما بوده اند و از افراد متدین بوده اند، بچه های دبیرستان مفید، دست‌پرورده آقای دانش بودند.