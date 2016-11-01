کریم حاجیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: سال گذشته بقایای فسیل فیل در منطقه فولادلو بیله سوار کشف شد که در نوع خود یکی از اکتشافات مهم باستانشناسی در اردبیل به شمار میرود.
وی افزود: تخمین اولیه از قدمت این فسیل سه میلیون سال است و بر اساس بررسیهای صورت گرفته این فسیل از بقایای بدن فیلم عظیمالجثه در این منطقه حاصل شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با تأکید به اینکه بقایای فسیل به موزه تاریخ طبیعی اردبیل انتقال یافته است، ادامه داد: مجدداً از محدوده دیگری اکتشافات جدیدی حاصل شد که ضرورت مطالعه منطقه را تشدید میکند.
حاجیزاده با تأکید به اینکه این مطالعات باید به صورت فنی و تخصصی انجام شود، اضافه کرد: لازمه آن در اختیار داشتن مجوز از پژوهشکده باستانشناسی است.
وی با تأکید به ضرورت آمادهسازی و ارسال طرح اولیه مطالعه به این پژوهشکده ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال بتوان مجوز مطالعه این منطقه را دریافت کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان این مطالعات را فرصتی برای مطالعه تاریخ و باستانشناسی منطقه مغان دانست و تأکید کرد: به دلیل قدمت منطقه پیشبینی میشود نتایج قابلتوجهی از این مطالعات احصا شود.
حاجی زاده با تاکید به محدودیت های اعتباری مطالعات پژوهشی و باستانشناسی در اردبیل ابراز امیدواری کرد به دلیل قدمت باستانی این استان اعتبارات مناسبی به این منظور اختصاص یابد.
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