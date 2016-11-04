مجید جعفری اقدم مدیر آژانس ادبی پل به عنوان تنها آژانس ادبی ایرانی حاضر در شصت و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستاوردهای این حضور عنوان کرد: آژانس ادبی امسال برای بار نهم در این نمایشگاه جهت معرفی بیش از صد عنوان کتاب در موضوعات ادبیات داستانی، کودک و نوجوان، مطالعات اسلامی و ایرانی و ادبیات دفاع مقدس شرکت کرده بود. این کتابها در غالب ۱۵ کاتالوگ و بیش از ۵۰ بروشور در استند ویژه آژانس در معرض نمایش و معرفی گذاشته شد.

وی افزود: ‌آژانس ادبی پل از یک ماه پیش از برگزاری نمایشگاه با رایزنی با ناشران و آژانس‌های ادبی خارجی ۵۴ قرار ملاقات تنظیم کرده بود که البته توانست ۴۱ جلسه آن را برگزار نماید. متاسفانه به جهت نامناسب بودن محل آژانس در غرفه ایران، مسئول آژانس تنها روز اول را توانست از فضای اختصاصی خود استفاده و در نتیجه بیشتر ملاقات‌ها و مذاکرات در محل غرفه طرف‌های خارجی برگزار شد.

جعفری‌اقدم ادامه داد: آژانس پل توانست با ۳۱ مدیر نشر یا مسئول کپی رایت ناشران از کشورهای مختلف ملاقات و آثار ایرانی را به آنها معرفی کند. همچنین در ملاقات با ۷ آژانس ادبی از کشورهای مختلف تفاهم نامه‌های همکاری بین آژانس ادبی پل با آژانس‌های ادبی در کشورهای خارجی (استرالیا، مالزی، ایتالیا، آلمان، انگلستان، چکسلواکی و رومانی) منعقد شد.

مدیر آژانس ادبی پل افزود: توافق‌های اولیه با ناشرانی از کشورهای انگلستان، چین، ایتالیا، ترکیه، استرالیا و آلبانی برای واگذاری کپی رایت بیش از ۲۰ عنوان کتاب در موضوع ادبیات داستانی، ۳ عنوان در موضوع قصه‌های مولوی و چند عنوان دیگر در موضوعات غیر داستانی نتیجه قرار ملاقات‌ها و نشست‌های آژانس ادبی پل با طرف‌های خارجی در نمایشگاه امسال فرانکفورت بود که امید است با پیگیری های بعد از نمایشگاه این توافق ها به قراردادهای قطعی کاری تبدیل شوند.

وی در پایان افزود: با توجه به مشکلات و موانع داخلی و خارجی موجود در راه توسعه نشر ایران در سطح بین المللی، به نظر می‌رسد ناشران ایرانی و همچنین مسئولان فرهنگی بیش از پیش به اهمیت و ضرورت حضور نشر ایران در جهان پی برده‌اند. بدین جهت در چندسال اخیر بیشتر ناشران معتبر ایرانی با رعایت حق رایت کتاب‌های خارجی و حضور هدفمند و حرفه‌ای در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب و همچنین مسئولان فرهنگی کشور با فراهم آوردن بسترهای لازم جهت حضور صاحبان آثار ایرانی در رویدادهای بین المللی، مقدمات و تمهیدات لازم را برای رشد و توسعه نشر ایران در جهان فراهم می‌آورند.