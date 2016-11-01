تعریف ۷ پروژه کلان فضایی برای پایش محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد همایون صدر گفت: تا پایان سال این پروژه ها را برای اجرا به بخش خصوصی و دانشگاهی واگذار می کنیم تا با همکاری این دو بخش بتوان سالانه به پایش محصولات کشاورزی با دقت بالا پرداخت.

وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان فضایی ایران با وزارت جهاد کشاورزی برای پروژه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از فناوریهای سنجش از دور ادامه داد: این پروژه تا پایان سال، با همکاری بخش خصوصی و متخصصان دانشگاههای کشور، در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.

صدر با بیان اینکه در قالب تفاهم نامه، پروژه هایی مربوط به خشکسالی، افت سطح آب دریاچه های کشور و دیگر موارد زیست محیطی تعریف شده است، ادامه داد: برای اجرای این طرح با چندین دانشکده و وزارت جهاد کشاورزی، وارد مذاکره شدیم، در عین حال توان بخش خصوصی را هم بررسی کردیم. این پروژه هم اکنون به صورت آزمایشی در چهار استان شروع شده و قرار است با اتمام فاز آزمایشی، کار به بخش خصوصی و متخصصان دانشگاهی واگذار شود.

معاون سازمان فضایی ایران افزود: محصولات کشاورزی در این مرحله گندم و جو خواهد بود و از زمان کاشت تا برداشت تحت نظر قرار گرفته، سپس با کمک تصاویر ماهواره‌ای سنجش از دور و همکاری وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات استخراج می شود. از آنجایی که آمارهایی که در سایت های جهانی در زمینه محصولات کشاورزی ارایه می شود، تقریبی است، به کارگیری فناوری سنجش از دور، دقت اطلاعات را بالا خواهد برد.