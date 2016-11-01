نشست نقد و بررسی کتاب «لایکم کن» با حضور نویسنده اثر در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، نشست نقد و بررسی کتاب «لایکم کن» نوشته مهناز فتاحی با حضور نویسنده و همزمان با برنامه های گرامیداشت هفته کتاب، روز پنجشنبه ۲۰ آبان در محل سالن اجتماعات کتابخانه عمومی امیرکبیر برگزار می شود.

کتاب «لایکم کن» تازه ترین اثر از مهناز فتاحی با موضوع نوجوان و فضای مجازی است. فتاحی نویسنده کرمانشاهی و صاحب کتاب «فرنگیس» است که سال گذشته در کشور منتشر شد.

علاقمندان جهت ثبت نام در جلسه و شرکت در مسابقه مرتبط با کتاب می توانند به امور فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان واقع در کتابخانه عمومی امیرکبیر مراجعه و یا با شماره ۳۸۲۱۴۷۲۴ تماس حاصل کنند.

مهناز فتاحی پیرامون تازه‌ترین اثرش، با اشاره به نوجوان محور بودن کتاب، آن را متعلق به فضای مجازی دانست که مطالعه آن برای خانواده‌ها و مسئولان می‌تواند راهگشا و آموزنده باشد.

نویسنده کتاب «لایکم کن» در ادامه ضمن تاکید بر این مطلب که تلاش کردم این اثر را مطابق با نیاز و رفتار نوجوانان بنویسم، تصریح کرد: برای تألیف این اثر پژوهشی، با کمک مشاوره از نوجوانان و اخذ نظرات آنها سعی کردم این اثر، بر اساس ماجراهای واقعی و به روز نوشته شود.

فتاحی در ادامه افزود: «لایکم کن» مربوط به ماجرای دختری به نام رویا است که ضمن آشنایی با فضای مجازی، زندگی‌اش دست خوش تغییر شده و از خانواده و دوستانش جدا می‌شود و در فضاهای گفت‌وگو در صفحات فضای مجازی ماجراهایی را پشت سر می‌گذارد.

این مولف ضمن بیان اینکه کتاب به دفعات بوسیله نوجوانان خوانده شد و پیش از چاپ واکنش‌ها اخذ شد گفت: برخی بخش‌های کتاب فضاهایی طنز دارد و موضوعات در این قالب مطرح شده است.

«لایکم کن» در ۲۲۵ صفحه از سوی نشر پیکان منتشر شده است.