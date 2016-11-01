یکی از نقش های مهم سمن ها وظیفه دیده بانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین جشنواره تجربیات موفق سمن های محیط زیستی، گردشگری پایدار و انجمن های دانشجویی گفت: از ابتدای دولت یازدهم که فرصتی شد تا دولت مجددا مسائل محیط زیستی را به طور جدی در برنامه ها و سیاست های خود قرار دهد و با ابلاغ کلی سیاست های محیط زیستی که مقام معظم رهبری خط مشی خیلی روشنی را در همه ابعاد مسائل محیط زیستی کشور ابلاغ کردند که نه فقط برای دولت بلکه برای همه قوا یک دستور کار ملی بود. همزمان با این تحولات ملی، تحولات جهانی داشتیم که یکی توافق جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ بود که یک حرکت جهانی است با محوریت نگاه محیط زیستی و با شاخص های قابل اندازه گیری و گزارش گیری تصویب شده و خوشبختانه در کشور ما کمیته ملی توسعه پایدار تشکیل شده است.

وی افزود: علاوه بر این توافق پاریس را داشتیم که برای ما بسیار اهمیت دارد زیرا می دانیم ایران چه اندازه از تغییر اقلیم تاثیر می گیرد و چه اندازه تالاب های ما و منابع آب ما تحت تاثیر تغییرات اقلیمی هستند و چه اندازه ما مسئولیت داریم.

ابتکار گفت: ما از تولیدکنندگان نفت هستیم و بنابراین در تولید گازهای گلخانه ای نقش داریم اما جمهوری اسلامی ایران از آغاز، هم‌پیمانی خوبی با این جریان داشته و امیدواریم با تصویب در مجلس، ما عملا به این توافق جهانی بپیوندیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: همه اینها نشان می دهد جهت گیری ها در سطح جهان و در سطح کشور مشخص است و نقشه راه لازم را در اختیار داریم اما کلید همه این فعالیت های ملی و جهانی مشارکت مردم در تحقق این اهداف است یعنی در کنار دولت، سازمانهای مردم نهاد، تشکل ها و بخش خصوصی هم باید قرار بگیرند تا به این اهداف دست پیدا کنیم که بدون مشارکت جدی مردم این مسئله به میزان مورد نظر نزدیک نخواهد شد.

ابتکار تاکید کرد: تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان با این مسئله عجین است و از آغاز بر هماهنگی و همیاری جامعه در حل مسائل خودش تاکید شده و این فرصتی به جامعه ما می دهد که در مقیاس بین المللی بتوانیم کارهای موثری را با این پیشینه داشته باشیم چرا که این پیشینه اکنون مورد توجه دنیا است و هویت ایران را این چنین تعریف می کنند.

وی تصریح کرد: ما باید به این هویت افتخار کنیم و بتوانیم این هویت را امروز بکار بگیریم و مسائل امروز را با این پشتوانه جلو ببریم و در کنار این، یک هویت دینی و قوی دیگر نیز داریم که باز بکار می آید و در آن بحث ایثار و داشتن اهداف معنوی هم هست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کنار آن، اهداف مادی مطرح است و باید دید این نگاه می تواند چه اندازه اثربخش باشد و جنبش اجتماعی برای ایثار و فداکاری ایجاد کند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تاریخ ایران سرشار از مواردی است که ایرانیان این فداکاری ها را به نمایش گذاشته اند، ادامه داد: شاید مهمترین نمونه در دوران معاصر دفاع از تمامیت ارضی با فداکاری جوانان وطن در جنگ تحمیلی است که اگر امروز در قلب منطقه امنیت داریم ثمره همین فداکاری است که امروز هم ادامه دارد.

ابتکار ادامه داد: معضلات و مشکلات بسیار متنوع و گسترده است اما با این سرمایه اجتماعی بسیار امیدواریم و نمونه های موفقی داریم که با پشتوانه علمی به عرصه آمده اند و در این حوزه باید تجربیات جهانی را هم ببینیم و تنگ نظری نکنیم زیرا اینها تجربیات مشترک بشری است، دانش مرز ندارد و به همه متعلق است.

وی گفت: تجربیات موفق داخلی را نیز باید ببینیم و این جشنواره که برگزار شده تلاش برای حرکت به این سمت است که این تجربیات معرفی شود تا دیگران هم در این تجربیات سهیم شوند و هم افزایی و هم پیمانی های جدید رخ دهد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: هم پیمان شویم برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب هایی که صورت می گیرد. مشارکت مردم می تواند ما را به بهبود شرایط در این اهداف نزدیک کند. هدف اصلی از برگزاری این جشنواره هم این بود که نقش جامعه مدنی را در عمل نشان دهیم.

ابتکار اعلام کرد: آئین نامه ای که ابلاغ شده جایگاه شبکه ها را برای اولین بار به صورت قانونی فراهم می کند و بسیاری محدودیت ها را از پیش روی سازمان های مردم نهاد بر می دارد و فضا را که در دولت یازدهم به دور از نگاه امنیتی است برای تاثیرگذاری سازمانهای مردم نهاد و دانشگاهیان فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: در کنار این، یکی از نقش های مهم سمن ها وظیفه دیده بانی است که بسیار ارزشمند است و نقد و طرح کمبودها و کاستی ها در اجرای قوانین و مقررات وظیفه سمن ها است و دولت به این وظیفه دیده بانی احترام گذاشته است.

معاون رئیس جمهور در پایان نقش دیگر سمن ها را جلب مشارکت های مردم دانست و گفت: یکی از مواردی که ما به آن توجه کرده ایم اجرای مدیریت مناطق حفاظت شده با مشارکت مردم و بهره مندی آنها از مواهب طبیعت و همین طور بحث طبیعت گردی است که خوشبختانه ضوابط همین اینها تدوین شده و اکنون در مراحل اجرایی است.