به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری «رزمایش الی بیت المقدس» که صبح امروز (سه شنبه) در پاتوق خبر برگزار شد، اظهار داشت: این رزمایش در ۷۲ شهر، ۱۳ استان، ۳۴۳ گردان و ۲۴ گردان کوثر، در قالب ۴ قرارگاه عملیاتی در جنوب، شمال، شرق و غرب کشور به طور همزمان در دو روز متوالی ۱۳ و ۱۴ آبان برگزار می شود.

وی افزود: این رزمایش در جهت تقویت بنیه نظامی، دفاعی و امنیتی صورت می گیرد و تمامی دوره های آموزشی در آن لحاظ می شود.

فضلی با بیان اینکه در این رزمایش با توجه به رصد تهدیدات منطقه ای و متناسب با تاکتیک های رصد شده تکفیری ها، داعشی ها و مستکبرین، تمرینات را لحاظ کردیم تا در زمان لازم به مرحله اجرایی دربیاید گفت: استان قزوین با ۱۳ گردان، استان گیلان با ۸۷ گردان، مازندران با ۸۷ گردان، استان ایلام با ۳۲، کرمانشاه با ۵۲ گردان، کردستان با ۷۰ گردان، همدان ۴۴ گردان، اصفهان ۸۴ گردان، چهارمحال بختیاری ۴۴ گردان، خوزستان ۱۴۱ گردان، فارس ۷۳ گردان، استان کرمان ۶۶ گردان، و لرستان ۵۸ گردان در رزمایش الی بیت المقدس حضور می یابند.

وی تصریح کرد: در برخی از این استان ها همچون استان خوزستان رزمایش در دو مرحله و در دو نقطه صورت می گیرد.

جانشین رییس سازمان بسیج ادامه داد: قرارگاه امام هادی (ع) که مسئولیت هدایت، نظارت و کنترل رزمایش را به طور کلی بر عهده دارد در سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان مستقر می شود و رزمایش را راهبری خواهد کرد.

وی افزود: در این رزمایش برای اولین بار رزم شبانه وسیعتری را خواهیم داشت که در برخی از استان ها انجام می شود.