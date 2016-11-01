به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در صحن شورای شهر با موضوع توضیحات درباره واگذاری املاک در شهرداری با اشاره به روز ۱۳ آبان گفت: روحیه استکبارستیزی و ویژگی های انقلابی از مهمترین نشانه های افراد در سازمان های انقلابی است. ان‌شاءالله هر کجا که هستیم این روحیه مبارزه با استکبار و ظلم ستیزی و دفاع از مظلومان و محرومان مسلمان و غیرمسلمان را که واجب است، پیگیری کنیم.

وی با تقدیر از اعضای شورای شهر تهران برای فرصتی که به او درباره نامه ای با موضوع املاک تعاونی شهرداری بوده، دادند، بیان کرد: متاسفانه این نامه هم برای دلسوزان نظام و انقلاب ایجاد نگرانی کرد و هم باعث سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان مخصوصا دشمنان شناخته شده و کمربسته علیه انقلاب و نظام در خارج از کشور شد.

شهردار تهران اضافه کرد: شهرداری مجموعه ای است با ۶۰ هزار نیروی زحمت‌کش که به صورت مستقیم با این مجموعه کار می‌کنند و هزاران نفر که به صورت غیرمستقیم در آن فعالیت دارند. در ۲۲ منطقه شهرداری، سازمان ها و شرکت های متعدد وجود دارند. نزدیک به ۵۰ سازمان که هر کدام حساسیت کارشان از خود شهرداری بیشتر است.

قالیباف اضافه کرد: حداقل ۲۵۰ ماموریت داریم که هر کدام از آنها اگر لحظه ای با درنگ همراه شوند ایجاد مشکل خواهند کرد.

روزانه حدود ۴ هزار نامه در سیستم اتوماسیون اداری ثبت می‌شود

وی افزود: ما مجموعه درآمد- هزینه هستیم و این خودش سختی های بسیاری دارد. ما سیستم اتوماسیون اداری را ایجاد کردیم که در این هشت سال به طور کامل برقرار شده و در این مدت ۸ میلیون سند و مکاتبه در این اتوماسیون ثبت شده است، یعنی روزانه ۴ هزار نامه به مجموعه این سیستم وارد می شود.

شهردار تهران ادامه داد: حال شما نامه ها و پیام های ارسال شده به سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ را هم به آن اضافه کنید که روزانه چند هزار پیام به آنها مخابره می شود در این صورت می توانید حجم کار را ببینید.

جزو مدیرانی نیستم که از گذشته گلایه کنم

قالیباف در ادامه گفت: روزی که وارد فضای شهرداری شدم، در اولین جلسات به همکارانم اعلام کردم که باید سه رکن را مورد توجه قرار دهیم شهر، شهروند و شهرداری.

وی اضافه کرد: هر تصمیمی که گرفته می شود، باید اثر آن را در این سه مجموعه بسنجیم و بعد تصمیم بگیریم.

شهردار تهران با بیان اینکه جزو مدیرانی نیستم که بخواهم از گذشته انتقاد کنم، اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم در شهر و برای شهروندان ایجاد تحول کنیم ابتدا باید در شهرداری تحول ایجاد شود.

قالیباف ادامه داد: واقعیت این است که وقتی سوابق را مطالعه کردم، دیدم یک سیستم اداری منظم و قابل دسترس وجود ندارد، منظورم مجموعه ای است که بشود تحلیل جمع‌بندی شده ای را از آن به‌دست آورد.

وی افزود: آن انضباط مالی که مورد توقع بود، وجود نداشت و در حسابرسی ها همه جا با واژه غیرقابل اظهار نظر یا مردود روبرو بودیم. در بحث ثبت و ضبط املاک نظمی وجود نداشت حتی در بحث های رفاهی و واگذاری ها یک پرونده مشخص ثبت و ضبط که نشان دهد یک کارگر یا کارمند در طول ۲۰ سال چه خدماتی را از شهرداری دریافت کردند، وجود نداشت.

هوشمندسازی در شهرداری را به‌عنوان اولویت اول در دستور کار قرار داده‌ایم

شهردار تهران تاکید کرد: به این نتیجه رسیدیم که بدون این تحول در داخل ایجاد تحول برای شهر و شهروند امکان پذیر نیست. لذا به این باور رسیدیم که هوشمندسازی درون شهرداری از هوشمندسازی شهر بالاتر است.

قالیباف افزود: امروز بیش از ۱۴۰ سیستم و خدمات در بستر IT در شهرداری انجام می شود که مردم با حدود ۴۰ سیستم به صورت مستقیم ارتباط دارند و خدمات می گیرند.

وی اضافه کرد: امروز اطلاعات ما در حوزه IT جمع شده و یکی از بزرگترین حوزه های برنامه ریزی شده است؛ زیرا داشتن اطلاعات صحیح مهمترین عنصر برای برنامه ریزی و تصمیم درست است. شفاف سازی یعنی این، مبارزه با فساد یعنی این و به همین دلیل است که دستگاه های نظارتی، شهرداری را دستگاه برتر در این حوزه معرفی می کنند.

به طور متوسط سالانه ۴۰ تیم بازرسی دوره‌ای به شهرداری اعزام می‌شوند

شهردار تهران در ادامه گفت: متاسفانه گاهی می شنوم که نظارت، رسیدگی و بازرسی در شهرداری تهران نیست.

قالیباف با بیان اینکه بازرسی و نظارت به دو صورت در شهرداری صورت می گیرد، بیان کرد: بخش اول بازرسی داخلی خود شهرداری است، جدا از دستگاه های مسئول در این حوزه، ما شبکه عیون را هم ایجاد کردیم که دائم از مدیران شهری به ما گزارش می دهند.

وی با اشاره به بازرسی بیرونی نیز گفت: بر اساس قانون شورای شهر از طریق تفریغ، تلفیق، حسابرسی، کمیسیون نظارت، معاون نظارت، تحقیق و بررسی و سوال و تذکر استیضاح و همچنین بازدیدهای میدانی می تواند از شهرداری بازرسی کند و اینها ابزار دست شورای اسلامی شهر تهران است.

شهردار تهران افزود: همچنین سازمان بازرسی استان تهران، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون شوراها، کمیسیون عمران، دادستان محترم در قوه قضائیه، سیستم های امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، بازرسی ریاست جمهوری، بازرسی دفتر مقام معظم رهبری و... مرتب در حوزه های مختلف از ما توضیح می خواهند.

قالیباف ادامه داد: فقط درباره بازرسی کل کشور توضیح دهم که به‌طور متوسط سالانه ۴۰ تیم بازرسی دوره ای به شهرداری می فرستند که البته این قانون است و ما از آن استقبال می کنیم.

وی تاکید کرد: در این ۱۱ سال سراغ نداریم که یک بار سوال کرده باشیم که علت بازرسی ها چیست بلکه همیشه هر سندی خواستند در اختیارشان قرار دادیم و هر کجا را خواستند ببینند، شرایط را برای آنها فراهم ساختیم.

در برخورد با جرم و تخلف خط قرمزی ندارم

قالیباف در ادامه گفت: حالا می خواهم وارد موضوع املاک شوم. هیأت بازرسی با حکم مشخص در حوزه املاک وارد شد و کمتر از یک سال قبل در این حوزه گزارش ارائه کرد. این گزارش در ۱۷ بند بود که تنها در مورد بند ۱۴ تذکری داده بودند که این مورد ابلاغ و پیگیری شد.

شهردار تهران افزود: با این حال بازرسی کل کشور تشخیص داد برای مرحله دوم در حوزه املاک ورود کند که بلافاصله در تیم بازرسی در شهرداری مستقر شد و کار آغاز شد. کار بازرسی در حالی انجام شد که هنوز هیچگونه نوشته مکتوبی از سوی هیات بازرسی به شهرداری ارائه نشده است. به این دلیل که هنوز گزارش نهایی نشده است.

وی با اشاره به برخی مسائل پیش آمده در زمینه املاک نیز گفت: تیم بازرسی برای تکمیل گزارش خود به این نتیجه رسید که به ۵۰ الی ۶۰ نفر نامه بنویسد. اینجا بار دیگر تاکید می‌کنم که نگوییم سازمان بازرسی گزارش داد زیرا هنوز کار به گزارش نهایی نرسیده و در واقع در این نامه ها از برخی افراد توضیحاتی خواسته بودند. این نامه ها شخصی و محرمانه خطاب به افراد بود نه خطاب به شهرداری.

قالیباف افزود: متاسفانه این نامه های محرمانه بدون اینکه ما متعلق باشیم و مخاطبش ما باشیم، در رسانه ها منتشر شد.

شهردار تهران گفت: اکنون من دو وظیفه مهم دارم؛ اول اینکه از شهرداری تهران و کارکنان و کارمندان آن صیانت کنم و دوم واقعاً بررسی کنم که اگر تخلفی یا جرمی اتفاق افتاده با آن برخورد کرده و آن را مرتفع سازم و در این زمینه هیچ خط قرمزی نخواهم داشت.

قالیباف افزود: افکار عمومی برای ما مهم است و به همین دلیل نامه ای به دادستان کل نوشته ام که بر اساس وظیفه قانونی بار دیگر ورود کند که اگر تخلفی یا فسادی صورت گرفته، نسبت به آن ورود جدی داشته باشد.

وی با اشاره به ماده ۴۴ قانون شهرداری ها که مصوب مجلس شورای اسلامی است، گفت: این ماده درباره آئین‌نامه های استخدامی کارکنان شهرداری ها است و درباره نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی است. هرچه قانون برای کارکنان دولت تصویب کرده، شامل حال شهرداری ها هم می شود.

شهردار تهران در ادامه با طرح چند ماده قانونی دیگر گفت: بر اساس این قوانین هیچ مغایرتی ندارد که اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتوانند در تعاونی ها نام نویسی کنند.

قالیباف با اشاره به ۱۱۴ تعاونی که در شهرداری تهران شکل گرفته است، گفت: این تعاونی ها بیش از ۲۷ هزار نفر عضو دارند و این کار یعنی واگذاری ها بر اساس قانون صورت گرفته است. من همیشه به کارمندانم گفته ام که وظیفه من است که دغدغه معیشت با اولویت مسکن، درمان و امنیت شغلی را مرتفع کنند. گفتم عدالت را من بر عهده می گیرم و شما قناعت را بر عهده بگیرید.

شهردار تهران گفت: مردم می‌گویند قالیباف تو به عنوان فردی که پس از انقلاب و به برکت انقلاب به مسئولیت رسیدید، چرا فقط مشکلات حوزه خودت را دیدی و بقیه مردم را که انقلاب کردند، فراموش کردی. آیا شما باید فقط مشکلات خودتان و حوزه مدیریت‌تان را حل کنید، یا باید مشکلات همه مردم را مرتفع کنید؟

وی با بیان اینکه انسان واقعاً عذاب وجدان می‌گیرد، گفت: از افتخارات مدیریت شهری این است که همین‌طور که به فکر کارکنان خود بوده، به فکر همه مردم بوده است؛ این کار فقط در شهر تهران و به همت شورای سوم و چهارم صورت گرفته است.

قالیباف با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته گفت: ما سه هزار هکتار بافت فرسوده داریم، در شورای سوم و در سال ۸۷ به این نتیجه رسیدیم که برای نوسازی در این مناطق ۵۰ درصد تخفیف در صدور پروانه‌ها در مناطق محروم و به مردم محروم بدهیم؛ یعنی ۱۵۰ هزار خانواری که در تهران در بافت فرسوده زندگی می‌کنند.

شهردار تهران افزود: مجلس هم سه سال پس از مصوبه شورا، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و آن را برای همه بافت فرسوده در کشور به قانون تبدیل کرد.

وی با اشاره به شورای چهارم نیز گفت: در شورای چهارم پیشنهادی آوردیم که صد درصد صدور پروانه در بافت فرسوده بخشوده شود و حتی حق انشعاب آب، برق و گاز را هم بدهیم و جرائم قبلی را هم ببخشیم. درواقع با این قانون چند صد میلیون به افراد کمک شده است. به این اقدام می‌گویند عدالتخواهی و نبود تبعیض.

قالیباف افزود: نتیجه این کار این بود که در کشور رشد متوسط بافت فرسوده کمتر از ۶ درصد باشد و در شهر تهران ۳۴ درصد.

در واگذاری‌ها به هیچ عنوان جرم و فساد صورت نگرفته است

شهردار تهران در ادامه بار دیگر تأکید کرد: نامه‌ای که برخی رسانه‌ها به آن دامن زده‌اند، گزارش سازمان بازرسی نیست بلکه نامه به یکی از کارکنان است برای جمع‌آوری اطلاعات.

وی توضیح داد: در این نامه نوشته شده که شهرداری ۲۲۰۰ میلیارد اختلاس داشته است. مردم وقتی این نامه را دیدند، نگران شدند و با خود گفتند این چه اصولگرایی و مدیریت جهادی است.

قالیباف با اشاره به ورود دادستانی به این موضوع گفت: اما دادستان کل کشور پس از بررسی‌ها با شفافیت تمام اعلام کرد در واگذاری‌ها به هیچ عنوان جرم و فساد صورت نگرفته است.

۲۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس اصلاً وجود خارجی ندارد

شهردار تهران با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت: چرا می‌خواهیم جامعه را ملتهب کنیم و به نظام آسیب بزنیم؟ در برخی رسانه‌ها از ۲۷۰ تا ۱۸۰ مورد واگذاری غیرقانونی وجود داشته که این عدد اشتباه است.

وی تأکید کرد: چون پرونده در مسیر رسیدگی است، نمی‌خواهم چیزی بگویم اما ۲۲۰۰ میلیارد اختلاس اصلاً وجود خارجی ندارد.

از ۴۵ مورد تخلف ۳۸ مورد در یک روز متوقف شد

شهردار تهران در ادامه گفت: بر اساس گزارش دادستان در واگذاری‌های انفرادی در مجموع ۴۸ مورد تخلف داشتیم، نه جرم و آن هم تخلف شکلی بود یعنی آئین‌نامه‌ای.

قالیباف تأکید کرد: درواقع در ۲۷ هزار و ۶۰۰ واگذاری، ۴۵ مورد تخلف داشتیم نه جرم که در همان روز ۳۶ مورد از این تخلفات، اقدام و متوقف شد.

وی اضافه کرد: یا در بخشی که دادستان عنوان کرد در بحث تخفیف ۱۹ نفر با مشکل روبرو هستند، ما همان روز این اسامی را ابلاغ و اقدام کردیم و این موارد اصلاح شده است.

هیچ‌کدام از اعضای شورای شهر از امتیاز مسکن و واگذاری‌ها استفاده نکرده‌اند

شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه هیچ‌ کدام از اعضای محترم شورای تهران از امتیاز مسکن و واگذاری‌ها برخوردار نشدند، گفت: تنها دو عضو فعلی شورا دو ملک گرفته‌اند که آن هم مربوط به زمانی است که عضو شورای شهر نبودند.

وی افزود: یکی از اعضا هادی ساعی بوده که به دلیل قهرمانی المپیک، یک آپارتمان به ایشان اختصاص داده شد و نفر دیگر محسن پیرهادی که بیش از ۱۵ سال کارمند شهرداری بوده و زمانی که عضو شورا نبوده، مانند باقی کارمندان در این تعاونی عضو بوده و ربطی به شورای شهر ندارد.

قالیباف تأکید کرد: ضمن اینکه در قانون نداریم که عضو شورا نمی‌تواند از تعاونی‌ها استفاده کند؛ با این حال من خودم در ۳۷ سال خدمتم از هیچ امتیاز دولتی استفاده نکردم و می‌دانم برخی از اعضای شورا هم به هیچ عنوان از این امتیازات استفاده نکرده‌اند.

شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ارجاع پرونده رسیدگی به دادستانی تهران، گفت: دادستان کل بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری و ماده‌های ۲۹۰ و ۲۹۳ در حقیقت متولی حقوق عمومی و انفال است و در همه مراحل‌ نظارت می‌کند.

وی افزود: دادستان کل خودش دادسرا ندارد، وظیفه‌ای هم ندارد، اما برای رسیدگی باید پرونده به دادستانی تهران ارجاع شود؛ اکنون خواهش من از قوه قضائیه این است که همه مراحل رسیدگی شود.

قالیباف اضافه کرد: من هم ابلاغ کردم که همه آن اهمالی که دادستانی تشخیص داده، در شهرداری به شدت پیگیری شود و نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

قوه قضائیه فصل‌الخطاب است

شهردار تهران با تأکید بر این نکته که هرچه قوه قضائیه بگوید نسبت به آن پایبند هستیم، گفت: قوه قضائیه فصل‌الخطاب است و ما نظرات آنها را تمکین می‌کنیم.

قالیباف ضمن تشکر از مردم و پوزش از آنها که این اخبار باعث آزردگی خاطر آنها شده است، گفت: خدا را شاکرم که در شهرداری فساد و جرمی نبوده است و موارد ۱۵۰ میلیارد و ۲۲۰۰ میلیاردی که مطرح کردند، بنا به اظهار صریح دادستان کل صحت نداشته است.

وی در خاتمه ضمن تقدیر از رسانه‌ها گفت: بخشی از رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های معاند خارج از کشور در این زمینه جوسازی‌هایی کردند که اهداف آنها مشخص است.